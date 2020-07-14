Целитель из-под Любани, который верит в бога, коммунизм и Лукашенко

Михаил Ефимчик — пенсионер, бывший агроном и завскладом. Живёт в деревне Отрадное Любанского района. Среди верующих он имеет славу народного целителя. Михаил Васильевич рассказал «Кур'еру» о своей жизни и о том, почему у него дома среди икон, украшений и картин стоят портреты Лукашенко и Сталина.

Открытие необычных способностей и изгнание из родной деревни

В начале 70-х Михаил Ефимчик жил в деревне Старые Терушки со своей мамой. Он работал агрономом, был активным комсомольцем, кандидатом в компартию. Не верил в бога, а на учёбе сдал на отлично «Научный атеизм». Однажды вечером 25-летний Михаил зашёл на свадьбу соседей, где немного выпил. Тут-то всё и случилось.

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«Сидит там молодой человек, — рассказывает Михаил. — Мы что-то заспорили. Он начал меня оскорблять, а я… Я не знаю, что меня толкнуло тогда. Я встал и сказал: «Слушай, я-то пойду, но ты после этого на себе все рубашки порвёшь и в доме все иконы пораздираешь».

И ушёл. Перешёл дорогу, зашёл в свой двор, стал за калиткой. Слышу — крик! Кто-то летит, что-то повалилось. Он выбежал на улицу, его догоняют. Поймали, держали. Он кричал. И его забрали в хату по соседству, чтобы где-то он успокоился. И кричат: «Вой! (По-моему, Коля он звался) Коля с ума сошёл!»

Мне или интересно было, или жалко стало, не могу понять. Я пошёл в ту хату. Вхожу в прихожую, он лежит на полу. Его держат, и он кричит. Висело в кухне ведро с водой на проволоке и стояла кружечка алюминиевая. Я говорю: «Тётка Люба, дайте мне воды кружечку». Она мне дала. «А его, — говорю, — заведите в первую хату чистую». (У белорусов в деревнях «чистая хата» или «первая хата» — это комната, где отдыхают и где обычно висят иконы — прим. ред.)

Они завели его в первую хату, держат. Я зашёл, этой водой его покропил. Он успокоился. Мёртвая тишина. Я воду поставил под кровать ему. И всем говорю: «Идите, не бойтесь, он уже не схватится. Тётка Люба, завтра утром вы его разбудите и пусть эту воду выпьет»". Когда назавтра председатель колхоза приехал на ферму, он увидел, что доярки не работают, а все до одной стоят в коридоре. И обсуждают, что вчера на свадьбе местный агроном сначала «зрабіў» а потом «адрабіў» какое-то колдовство.

Ефимчика выгнали из комсомола и с работы. Односельчане стали угрожать его матери. Говорили, что жизни в деревне ему не дадут за то, что он якобы навёл порчу на человека и потом её отвёл. Молодой человек боялся выйти на улицу.

Тем не менее, шли слухи, и к Михаилу стали приезжать люди за помощью как к знахарю. Мать не пускала их в дом.

Тайный поход в соседнюю деревню и начало целительства

У мамы Михаила была подруга Авдотья. А сын Автотьи Николай как раз в ту пору стал председателем колхоза в деревне Отрадное, что в соседнем районе, но в 15 километрах от Старых Терушков. И тогда мать решила просить там места для Михаила. Они поднялись в 12 часов ночи, чтобы их никто не видел. В темноте через замёрзшие болота мать с сыном пришли в соседнюю деревню. Там в конторе они дождались, когда придёт на работу председатель.

«Он вытер ноги и зашёл в контору, — вспоминает Михаил. — Узнал мою мать и говорит: „Здравствуйте, что вас привело?“. Хотя он уже знал. Потому что в нашей деревне его брат двоюродный жил и ему всё рассказал. Но мать пошла к нему и начала плакать: „Залаты мой сынок, пакінь ты яго тут. Забьюць! Мне ён там ня трэба, мне сястра памагае, брат памагае. Хай пакуль сціхне ўсё троху, забудуць“».

Председатель внял просьбам женщины и устроил Михаила к себе в колхоз агрономом. Первое время никто в Отрадном не знал о том случае на злополучной свадьбе, кроме Николая Денисовича и его жены. Но потом молва всё-таки разнеслась. Знакомый попросил Михаила «посмотреть» женщину, которая заболела. Молодой человек согласился.

«Ей нужно было делать операцию, — рассказывает Михаил. — Я её посмотрел. Помолился. Мы едем домой, он мне говорит: „Ты не ошибся, ты правду сказал, что делать надо? И нормально будет, и жить долго будет?“ Я говорю: „Правду“. И ей сделали операцию, и было всё прекрасно. Она по сегодняшний день живёт».

Так Михаил стал целителем.

Детские сновидения

В середине ХХ века в белорусских деревнях ещё жил обычай «папрадухі». Женщины собирались вместе в какой-то хате и пряли при одной зажжённой лампе. Когда Михаил учился в 8 классе, ему приснился сон, что он находится в хате, где прядут. Сидит на печи и делает уроки. И тут приходит седой дедушка в полотняной рубашке, подпоясанный, с длинной бородой и начинает с ним беседовать. Эти сны продолжались 3 — 4 дня. Михаил говорит, что этот дед во сне передавал ему тайные знания, которые тот запомнил на всю жизнь. Хотя потом и не пользовался ими во время своей «безбожной» комсомольской молодости.

Про специальные молитвы

После работы агрономом Михаил заведовал зернотоком, а потом стал завскладом. Почти пять лет ухаживал за старенькой больной матерью. В 2008 году его мать умерла, а сам он вышел на пенсию. И у него стало больше времени на свои увлечения и помощь людям.

Михаил часто совершает паломничества, ездит в монастыри. В частности, в Жировичский монастырь. Любит ездить в Михайловскую церковь в Слуцке. Говорит, что там заряжается волшебством.

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Про убранство квартиры

За помощью к нему обращаются из разных городов, в том числе — из Слуцка. Люди, по его словам, передают друг другу информацию о нём. «Я лечу, сопоставляю. Лечу на воду, хлеб, зажигаю свечи, благословляю, даю установки, — рассказывает Ефимчик. — Сколько я принял людей, я не сосчитаю. Я любил соединять людей, делал, чтобы они сошлись и детей воспитывали своих».Также люди просят у него молиться на кладбище за усопших и на поминках. Ефимчик говорит, что у него свои специальные молитвы, не те, которые в православном молитвослове.

Михаил живёт на 2-м этаже многоквартирной сельской двухэтажки. Все стены его квартиры сплошь увешаны иконами, картинами, коврами, резными деревянными украшениями и большими часами. Иконы ему привозили из монастырей люди или он покупал их сам. Михаил делает для икон рамы из дерева, стекла, тесьмы и покупной лепнины, красит их золотой краской, прикрепляет фигурки ангелочков.

Убранство в квартире Михаила. Фотографии: Олеся Белая 1 из 8

На столике возле больших напольных часов стоит самая старинная икона — Божьей матери Остробрамской. Возле неё стоят ваза с цветами, печенье на подносе и портрет Лукашенко. Икону Божьей матери Ефимчику принёс знакомый. Раньше она лежала в деревенском доме, хозяева которого умерли. Михаил говорит, что она была без рамки и стекла, разваливалась. А он её отреставрировал и сохранил.

Картины Михаилу дарили художники. Один из них — самодеятельный мастер из Глуска Валерий Василевский. Он известен тем, что уже 18 лет из-за инвалидности не выходит из дома и рисует пейзажи по памяти.

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Про Лукашенко, компартию и публичное голосование с молитвой

Особая обстановка в жилище, по словам Ефимчика, помогает ему исцелять людей.

Как уже упоминалось, портрет Лукашенко в квартире Михаила Ефимчика стоит на почётном месте возле иконы Божьей матери Остробрамской. Михаил — большой поклонник действующего президента Беларуси. Он говорит, что голосует за него на всех выборах. Причём, тайного голосования мужчина не признаёт. «Я прихожу, как положено, — говорит он. — Комиссия меня в списке находит. Я не захожу в кабинку. В присутствии людей публично я голосую за президента. И при всех бросаю бюллетень в урну. И молюсь, чтобы Господь дал благодать, чтобы люди голосовали за него. Помолился и ушёл».

Михаил Ефимчик хранит копию письма, которое в 2001 году написал президенту накануне выборов. Начинается письмо так:

«Всеми уважаемый и народом избранный Вы, Президент Республики Белорусь (орфография сохранена — прим. ред.) Александр Григорьевич! Я преклоняюсь перед Вами, так как Вы очень много сделали и делаете для своего народа».

Далее идут благодарности в его адрес, пожелания всяческих благ, заверение, что только Лукашенко должен быть президентом, что вся деревня будет голосовать за него, и низкий поклон в конце письма.

В ответ на это Ефимчику из Администрации президента пришёл бланк с гербом. В бланке сообщается, что

«приём граждан в резиденции Президента Республики Беларусь ведётся работниками управления по работе с обращениями граждан <…> Рекомендуем иметь с собой письменное заявление, ответы на предыдущие обращения в другие организации». Бланк подписала чиновница И.В. Концевая.

Михаил его тоже бережно хранит. А в спальне у целителя есть угол, где на столике лежит красное знамя с серпом и молотом и стоит маленькая стела, увенчанная пятиконечной красной звездой. Михаил говорит, что обычно здесь стоит портрет Сталина, просто сейчас он «на реставрации». Ефимчик признаётся, что он большой поклонник коммунистической партии и советской власти, при которой он жил очень хорошо.