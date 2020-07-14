Жилая застройка Слуцка станет похожа на столичную. А ещё появится первая настоящая площадка для выгула собак

Программа жилой застройки Слуцка расписана на ближайшие пять лет. Появятся районы как многоэтажной застройки, так и частный сектор.



Об этом сообщает МЛЫН.BY.

УКС Слуцкого района разработал архитектурный проект, по которому с 2021 года на участке между улицами Борисовца и Ивановского начнётся строительство семи домов на 530 квартир. В новом микрорайоне впервые в Слуцке парковки выведут из жилой зоны на территорию вдоль дорог. По такому принципу возведен самый район «Новая Боровая» в Минске. Возле домов будет только по два специальных места для парковки автомобилей граждан с ограниченными возможностями.

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По словам Игоря Родионова, директора УКСа Слуцкого района, в центральной части застройки будут велосипедные и прогулочные дорожки, детские зоны, спортивное ядро — волейбольная площадка, две баскетбольные, плюс площадка для выгула собак (первая в городе) и места для семейного отдыха.

Активно застраивается микрорайон «Чехова». По проекту, здесь будет жить порядка 300 семей в новых шести многоквартирных домах. На улице Зелёной уже сданы дома № 17 и 16 на 40 квартир каждый. У дома № 15 почти возведен 3-й этаж. Здесь будут жить многодетные семьи. А на Зелёной, 14 — семьи военнослужащих. К концу 2020 года планируется обеспечить все многодетные семьи Слуцка жильём. Напомним, что во вторник, 14 июля, торжественно открыли новый дом для таких случчан.

До 2022 года в планах УКСа возвести блокированное здание начальной школы на 160 учащихся и детского сада 120 мест.

Напомним, что «Кур'ер» рассказывал про каждый дом, участок застройки и новый микрорайон с новым для города проектом.

Что ещё построят в городе

На пересечении улиц Ленина и Гагарина построят два дома — на 80 и 60 квартир.

построят два дома — на 80 и 60 квартир. В 2021 году на пустыре около школы № 13 построят ещё один арендный дом на 50 квартир.

на 50 квартир. Ещё один микрорайон «Жуков Луг» планируется построить в Слуцке напротив стадиона технических видов спорта. Там появится застройка 3-, 4-, 5-этажных домов и застройка индивидуального жилья. Напомним, что ранее «Кур'ер» рассказывал про общественное обсуждение и что построят в микрорайоне.

Сейчас УКС работает над районом индивидуальной застройки «Геолог» на 180 коттеджей.

на 180 коттеджей. В сентябре в новом микрорайоне индивидуальной застройки «Заречный» отведут 121 участок под строительство частных домов. Сейчас УКС проектирует инженерные сети для этого микрорайона — вода, канализация, ливневая канализация, электроснабжение и прочее. Ранее «Кур'ер» рассказывал, что, кроме домов, в микрорайоне будут велосипедные дорожки, зона отдыха у реки, пляж, волейбольная, баскетбольная и теннисная площадки, прогулочная зона, луговая и парковые зоны, павильоны торговли.

Про общегородской центр

На территориях бывшего консервного завода планируется обустроить главное место отдыха случчан. В общегородском центре планируется сделать амфитеатр хотя бы на 800−1000 человек.

Напомним, что в четверг, 9 июля, в Слуцке началось общественное обсуждение по общегородскому центру. Планируется, что его проект будет готов в следующем году. Строительство начнётся в конце 2021-го или в начале 2022-го.

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