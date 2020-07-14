«Чёрная касса». По ТВ показали «новые подробности по «делу Белгазпромбанка»

Телеканал ОНТ 13 июля опубликовал «новые подробности в «деле Белгазпромбанка». В вечернем выпуске новостей заявили: следствие установило, что в центральном офисе Белгазпромбанка в Минске долгое время работала так называемая чёрная касса. С её помощью руководство банка проводило закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать полученные незаконным путём доходы. Эти факты расследует Комитет госконтроля.

Заниженный курс

Новый эпизод в «деле Белгазпромбанка» связан с корректировкой курсов валют в интересах определённых людей, сообщает телеканал. По данным ОНТ, в одной из касс Белгазпромбанка валюту меняли по специальному курсу.

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По словам сотрудников, в отделении была VIP-касса, где обслуживалось руководство и VIP-клиенты, «куда приходили только свои».

— 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию председателя правления Бабарико было принято решение о выплате денежных вознаграждений руководящим работникам банка. Общая сумма таких вознаграждений составила около 5 млн рублей. В день перечисления премий (4 апреля) в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11.00 до 12.35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе при использовании банковских пластиковых карт, — рассказывает в эфире Юрий Мехедов, начальник управления департамента финансовых расследований КГК.

По его словам, за эти полтора часа получившие премии руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу иностранную валюту на сумму более $ 1 млн. Фактам занижения курса валют будет дана правовая оценка.

«Чёрная касса»

Дмитрий Дягилев, замначальника управления департамента финансовых расследований КГК, заявил, что в банке по указанию Виктора Бабарико действовала так называемая чёрная касса.

— Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «Грязные деньги», которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путём, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Данные финансовые операции позволяли незаконные доходы руководства банка сделать чистыми, — сказал Дягилев.

Работу «чёрной кассы» координировал Андрей Григорович, который отвечал в банке за розничный бизнес, и его куратор — зампред банка Сергей Добролет (в сюжете говорят, что этому есть доказательства). В их задачи входило приобрести облигации так, чтобы данные о сделке не попали на проверку. Если сумма, на которую выданы облигации, превышает 1 тысячу базовых величин, в базу нужно ввести паспортные данные, а информация по сделке поступает в Департамент финансового мониторинга.

В эфире показали фрагменты допросов кассиров банка, где они говорят, что по указанию руководства дробили платежи, а также подробно рассказывают, как и что делали.

— Мы должны были провести операцию, которая не превышала 1 тысячу базовых величин, тогда компьютер не запрашивал паспортные данные. Потому что это не мы вводили сами, а компьютер запрашивал паспортные данные, если хоть немного превышалось. Мы просчитывали на калькуляторе и впритык делали, — рассказала одна из работниц.

В КГК заявили, что работники кассы понимали «незаконность своих действий», поэтому не хотели работать в VIP-кассе. По словам Дягилева, одна из кассирш не раз жаловалась на данные факты Виктору Бабарико: «Встретив бездействие с его стороны, в 2019 году она обратилась в суд».

Дягилев сообщил, что аналогичным образом проводили гашение облигаций и выплаты дохода по ним: сделки дробили на мелкие суммы, не более 1 тысячи базовых величин.

— С 2016 года, после увольнения Добролета, операции с облигациями выполняли зампредседателя правления Бадей и помощница-референт Бабарико Карагачева (женщину задержали 1 июля. — Прим. ред.), — сообщил представитель КГК. Показали на ОНТ и фрагмент допроса Елены Карагачевой.

В КГК заявили, что с 2010 по 2019 годы было проведено операций на более чем $ 20 млн, а в день могли приобретаться облигации на $ 800 тысяч.

Слитки и крупные купюры

Следствие считает, что через кассу осуществлялись манипуляции с золотыми слитками, чтобы легализовать незаконные доходы.

— В банке за валюту покупались слитки из драгоценных металлов, которые сразу же продавались банку за белорусские рубли. Все сделки были фиктивными, никто из покупателей золотые слитки не получал, — заявил Дягилев.

Также в банке разменивали купюры в 500 и 200 евро. Оборот этих купюр контролируется в рамках борьбы с коррупцией и финансированием терроризма. Белгазпромбанк, по данным следствия, не контролировал эти операции и скрывал информацию о лицах, причастных к обороту крупных купюр.

Напомним, 9 июля на ОНТ вышло «спецрасследование» с кадрами очной ставки Виктора Бабарико с бывшими подчинёнными. В фильме прозвучало, что задержаны более 20 человек, «фигуранты активно сотрудничают со следствием». От представителя КГБ в сюжете прозвучало, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям».

Адвокаты Бабарико подали в Генпрокуратуру жалобу на «спецрасследование» ОНТ. Защитники считают, что видеоматериал, показанный на ОНТ, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права. А также напоминают, что орган уголовного преследования, предоставивший сведения СМИ, несёт ответственность за их достоверность.

Кроме этого, 12 июля телеканал «Беларусь 1» в программе «Главный эфир» показал расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка. В сюжете идёт речь о том, что бизнесмены брали кредиты в банке, а когда не могли расплатиться, у них «отжимали» имущество «коллекторы».

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