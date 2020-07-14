Как это работает? Перезарядка огнетушителей в Солигорске

В Солигорске открылось производство по капитальному ремонту и перезарядке огнетушителей. ООО «Безопасный Век» своим транспортом осуществляет сбор огнетушителей в нашем регионе и их доставку обратно клиенту, при необходимости, на время перезарядки предоставляется подменный фонд.

Наши корреспонденты побывали в производственном цеху ООО «Безопасный Век» и своими глазами увидели, как это делают. Итак, расскажем нашим читателям о том, что мы увидели: о процессах, производимых при перезарядке огнетушителей.

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Первым делом, когда огнетушитель попадает к специалисту в руки, он проходит технический осмотр. Его разбирают, все детали продуваются, смазываются, при необходимости производится их замена. Опорожненные баллоны проходят гидравлические испытания на специализированном оборудовании, при этом корпус огнетушителя находится в металлическом ящике на случай разрыва.

После чего баллоны, успешно прошедшие испытания, отправляются на просушку.

При производстве работ используются качественные комплектующие, соответствующие требованиям действующих ТНПА, а также углекислота высшего сорта. В качестве рабочего газа для создания давления в порошковых огнетушителях используется азот, а не сжатый воздух, что значительно лучше (на все вышеперечисленное нам показали сертификаты качества). Все комплектующие и материалы для перезарядки проходят входной контроль (на фотографиях при помощи специализированных приборов проверяется влажность огнетушащего порошка и его относительная плотность).

Самым интересным нам показался процесс непосредственно зарядки баллонов огнетушащими веществами. На фотографиях представлен процесс подключения огнетушителя к углекислотной станции и заправка огнетушителя порошковой станцией.

Здорово, что в Солигорске появилось такое производство, т. к. раньше качественно и оперативно перезарядить огнетушители в нашем городе было проблемой. Центр Безопасности ООО «Безопасный Век» работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Сдать огнетушители на перезарядку можно как в офисе компании по ул. Козлова, 37 (здание ОАО «Стройтрест № 3»),

так и непосредственно в производственный цех, расположенный по адресу: ул. К. Заслонова, 58 (здание ОАО «Купалинка»: въезд между Физкультурно-оздоровительным комплексом и ОАО «Купалинка»).

Перед шлагбаумом пожарной части расположен указатель, поворачиваем на право, заезжаем на задний двор ОАО «Купалинка».

Далее двигаемся по указателям.

Для организаций, которые привозят огнетушители на перезарядку, будет полезна и интересна информация о том, что в производственном цеху ООО «Безопасный Век», кроме перезарядки огнетушителей на специализированном стенде можно испытать лестницы-стремянки, страховочные пояса и когти лазы.

Так же можно перекатать пожарные рукава в двойную скатку на новое ребро.

Нашей редакции не в первый раз доводится общаться с сотрудниками Центра Безопасности ООО «Безопасный Век». По всем этим встречам можно сделать смелый вывод, что Центр безопасности и испытаний ООО «Безопасный Век» — это комплексное обеспечение товарами и услугами в области пожарной безопасности и охраны труда. Наличие в штате специалистов с большим опытом работы в структурах МЧС и учеными степенями, позволяет говорить о том, что компания эксперт в этой области. На предприятии действует система менеджмента качества, которая обеспечивает контроль над всеми взаимодействиями и качеством выполняемых работ. ООО «Безопасный Век» имеет все необходимые лицензии и аттестаты аккредитации для выполнения работ.

ООО «Безопасный век» УНП 691 988 662