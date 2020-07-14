Как слуцкие ИП делают бизнес на прокате. Какие услуги востребованы, а какие - нет

Случчане, кажется, всё больше осваивают новый образ жизни и предпочитают не копить имущество, а брать его на время по мере необходимости. Предприниматели, которые развивают бизнес в сфере аренды, рассказали, что и по какой цене можно взять в Слуцке напрокат.

В нашем городе увеличилось число предпринима­телей, предлагающих прокат вещей и техники для дома, спорта, развлечений и торжеств. По словам арендодателей, люди берут напрокат вещи по разным причинам: чтобы сэкономить на дорогостоящей покупке, опробовать технику перед приобретением, протестировать интересующую модель перед покупкой. По словам предпринимателей, всё больше случчан считают бессмысленным покупать вещи, которые им нужны не часто или их негде хранить.

Спрос на технику и электроинструмент растёт

Андрей, индивидуальный предприниматель, работает на рынке услуг проката 5 лет, считает, что аренда выгоднее, чем покупка, потому что хороший инструмент дорого стоит, но человеку каждый день он не нужен.

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«К примеру, бетономешалка. Она нужна человеку, чтобы раз в десять лет замесить раствор для фундамента. Стоит она немало, а взять напрокат на первые сутки — всего 15 рублей, последующие — 13 рублей. За такую же цену можно взять циркулярную пилу, перфоратор, шлифмашинку и многое другое. Строительный и садовый инструмент у меня не залёживается. В летний сезон востребована садовая техника: косы, триммеры. Техника у меня вся качественная, поэтому на неполадки ещё никто не жаловался».

Что можно взять на торжество и для релакса

Три месяца назад в Слуцке появилась новая услуга — прокат кальянов. «Сделать это можно двумя способами, — рассказал Иван, частный предприниматель. — Можно заказать доставку кальяна на дом. В таком случае приедет мастер, который заправит и раскурит его. А можно взять кальян в аренду на сутки и обслуживать его самостоятельно. Для использования аппарата есть выбор смесей и угли».

По словам владельца, кальяны пользуются спросом у случчан от 18 до 35 лет.

Для торжеств и праздников случчане всё чаще берут напрокат наряды и аксессуары. Правда, эту тенденцию нарушила пандемия коронавируса. По словам Ирины, владелицы свадебного салона «Диана», за 20 лет, в течение которых она занимается прокатом, этот сезон стал самым неудачным. Повлияли запреты на массовые мероприятия в детских и образовательных учреждениях, отмены свадебных торжеств.

Ирина надеется, что после пандемии спрос на прокат нарядов снова вернётся.

Для занятий спортом и передвижения по городу

В этом году в Слуцке появился прокат электросамокатов. Это транспортное средство завоевало популярность по всему миру, а вот в Слуцке пока не прижилось. «Профессиональный электросамокат — прекрасная замена автомобилю. На нём можно передвигаться со скоростью пешехода, а можно и до 40 км в час, причём едет по асфальту, тротуарной плитке и просёлочной дороге. Купить новый — дорого, 1500 рублей, а прокат обойдётся 25 рублей в сутки».

Зато на спортивные тренажёры спрос в Слуцке возрос именно летом. «Люди меньше стали куда-то ходить, некоторые спортзалы закрылись, и у нас разобрали все тренажёры, — говорит Олег, индивидуальный предприниматель. — Взять тренажёр можно на срок от трёх недель до трёх месяцев. Стоимость проката начинается от 13 рублей в месяц. Для наших клиентов удобно, что доставляем аппараты до подъезда».

Олег, который в сфере проката работает третий год, отмечает, что спрос стал особенно заметен в условиях пандемии. Сейчас лето, поэтому нарасхват батуты, бассейны, палатки, туристические товары. «Что касается детских товаров: ходунков, развивающих комплексов, стульчиков для кормления и многого другого — они востребованы круглогодично. Товары для новорожденных стоят дорого, а прокат даёт возможность сэкономить», — говорит он.

Что нужно, чтобы взять вещь напрокат

Для того, чтобы взять вещь напрокат, необходимо предъявить паспорт. С каждым клиентом составляется договор, в котором указываются сроки аренды и стоимость. Оплачивается услуга до начала использования вещи. Но некоторые предприниматели дают рассрочку.

Совет: перед тем, как взять вещь, необходимо её осмотреть и проверить работоспособность. Если есть дефекты, то это отмечается в договоре.

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