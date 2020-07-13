Анджей Дуда победил на выборах президента Польши с минимальным перевесом

Действующий президент Польши консерватор Анджей Дуда переизбран на второй пятилетний срок. В ходе голосования в воскресенье он обошел либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Польская государственная избирательная комиссия сообщила, что Дуда набрал во втором туре 51,2% голосов, Рафал Тшасковский — 48,8%. Это данные с 99,97% участков.

Это самый незначительный разрыв на президентских выборах в Польше со времени падения коммунистического режима в 1989 году.

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Зато явка оказалась самой высокой в современной истории страны: 68,2%.

Нынешние выборы рассматривались как принципиальный спор о будущем Польши и ее отношениях с ЕС.

Анджей Дуда стоит на позициях консервативной морали, в частности по вопросам абортов и гей-браков, и выступает за щедрую социальную помощь бедным семьям.

Проводимая во время его первого срока реформа судебной системы подвергалась критике со стороны ЕС.

Представитель партии Тшасковского Гражданская платформа утром в понедельник заявил агентству Рейтер, что сторонники проигравшего кандидата получают информацию о нарушениях в ходе голосования, в частности о том, что некоторые поляки, находящиеся за границей, не получили вовремя избирательные документы и не смогли участвовать в голосовании.

Оппоненты Дуды говорят, что кампания была нечестной: в частности, общественное польское телевидение постоянно очерняло Тшасковского, а о Дуде говорило только хорошее, хотя по своему статусу должно хранить строгий политический нейтралитет.

Предвыборную кампанию Дуда строил, кроме прочего, на защите «традиционных ценностей»: он, в частности, заявил, что «идеология ЛГБТ опаснее коммунистической идеологии», и обещал закрепить в законе запрет на усыновление и удочерение детей однополыми парами.

Победа Дуды означает, помимо прочего, что партия «Право и справедливость», по крайней мере в ближайшие три года до парламентских выборов, сможет без помех продолжать попытки ограничить независимость судебной системы.

Из-за этих попыток Европейская комиссия уже четырежды подавала в Европейский суд жалобы на Польшу.

Два тура

Первый тур выборов президента Польши прошел 28 июня, и Дуда набрал в нем 43,7% голосов, а мэр Варшавы и кандидат от главной оппозиционной либеральной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский — 30,3%.

Для того чтобы обойти Дуду во втором туре, Тшасковскому нужно было мобилизовать весь электорат, недовольный политикой «ПиС» и президента.

«Победа — в ваших руках. Сейчас или никогда, потому что этот каток „Права и справедливости“ раздавит все, и уже на следующих выборах будет очень сложно», — сказал Тшасковский, обращаясь к избирателям за два дня до голосования.

Оппоненты «ПиС» и Дуды в Польше, как и иностранные наблюдатели, особо отмечали, что действующий президент и его соперник были в неравных условиях в части освещения кампании.

«По ходу кампании общественное Польское телевидение не выполняло свои обязанности и не освещало ее взвешенно и беспристрастно. Оно, наоборот, вело кампанию за действующего президента, часто изображая его единственным защитником польских ценностей и национальных интересов. Некоторые сюжеты имели ксенофобский и антисемитский подтекст», — написали в предварительном отчете о кампании перед первым туром наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Перед вторым туром все осталось по-прежнему, передает корреспондент Би-би-си в Варшаве Адам Истон: «Общественное телевидение финансируется налогоплательщиками и, согласно своей хартии, должно освещать политические события взвешенно. Но вместо этого в главном вечернем выпуске новостей оно ежедневно восхваляет правительство и пана Дуду и нападает на пана Тшасковского, обвиняя его в сговоре с еврейским лобби и ЛГБТ-сообществом».

Впрочем, остальная пресса Польши не подмята «ПиС» под себя.

«Хоть общественные средства массовой информации и „пали“, и запугивание критикующих власть журналистов становится все более частым явлением, в целом рынок СМИ Польши остается диверсифицированным, и большинство газет и телеканалов сохраняют независимость от правящей партии», — пишет политолог Эдит Жгут в статье-анализе обстановки на польских выборах.

Президент в Польше, как и в большинстве европейских стран, не управляет государством — это делают парламент и правительство — но все же имеет некоторые важные полномочия. Он, например, может наложить вето на принятый парламентом закон.

Это вето парламент может преодолеть тремя пятыми голосов, но у «ПиС» с союзниками — всего чуть больше половины мест в сейме.

«ПиС» правит с 2015 года, и все это время у центральных органов Евросоюза постоянно возникают вопросы и претензии к Варшаве: Еврокомиссия вслед за правозащитниками и польской оппозицией считает, что «ПиС» пытается отойти от принципа верховенства закона и разрушить систему сдержек и противовесов — в частности, подчинить политическому руководству судебную систему.

В апреле Европейская комиссия подала уже четвертую жалобу на Польшу в Европейский суд, а совсем недавно, в июне, Европейский суд вынес решение по предыдущей, третьей. Обе касались законов, ограничивающих независимость судей.

Дуда и Тшасковский

48-летний Анджей Дуда в первый раз избрался президентом в 2015 году как член «Права и справедливости», но вышел из партии сразу после победы на выборах.

Тем не менее, хоть Дуда формально и беспартийный, он и «ПиС» всецело поддерживают друг друга.

За все пять лет президентства, как отмечает Эдит Жгут, Дуда наложил вето на принятый правящим большинством закон лишь один раз, в 2017 году. Это был закон, ограничивающий права местных властей.

Во время кампании перед первым туром Дуда наделал немало шума и в Польше, и в зарубежной прессе своим заявлением о том, что «идеология ЛГБТ» хуже коммунистической.

Буквально Дуда заявил в одной из предвыборных речей следующее: он сказал, что поколение его родителей 40 лет боролось с коммунизмом и «не для того они боролись, чтобы появилась новая идеология, еще более разрушительная».

Для Польши, пережившей десятилетия советского владычества, это было как минимум небесспорное заявление, но Дуде нужно было мобилизовать электорат и показать себя бескомпромиссным защитником «традиционных христианских ценностей».

Рафал Тшасковский — ровесник Дуды. Он — мэр Варшавы и вице-председатель главной оппозиционной партии «Гражданская платформа».

Тшасковский был депутатом Европарламента, затем министром в правительстве, сформированном «Гражданской платформой», затем депутатом сейма.

По ходу кампании Тшасковский обещал в случае победы на выборах блокировать любые новые законы, ущемляющие независимость судейства и прессы, если «ПиС» попытается принять таковые, а также говорил о необходимости активнее сотрудничать с ЕС, а не конфликтовать с ним.