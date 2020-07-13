«Ровно месяц без секса. И ломки нет». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 6 по 12 июля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
Реклама
View this post on Instagram
Ровно месяц без секса. Без секса с этим чудом двухколесным. И ломки нет. Ломка лишь по офигенным закатам. Когда стоишь такой в чистом поле, на дороге пустой... Просто смотришь на закат. Ааааааа... Хочу уехать в закат. Жаль, дожди и отсутствие желания жить мешают. Странно осознавать, что последний мой дальняк был месяц назад, и что сейчас нет желания ездить на мотоцикле. Ещё год назад я убивалась из-за этого, а 2.5года назад я ездила в +2... В такой же одежде, что и летом. Колени дают о себе знать...
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.