«Ровно месяц без секса. И ломки нет». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 6 по 12 июля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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A post shared by Valeriya Gavris (@lera_gavris) on

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Ровно месяц без секса. Без секса с этим чудом двухколесным. И ломки нет. Ломка лишь по офигенным закатам. Когда стоишь такой в чистом поле, на дороге пустой... Просто смотришь на закат. Ааааааа... Хочу уехать в закат. Жаль, дожди и отсутствие желания жить мешают. Странно осознавать, что последний мой дальняк был месяц назад, и что сейчас нет желания ездить на мотоцикле. Ещё год назад я убивалась из-за этого, а 2.5года назад я ездила в +2... В такой же одежде, что и летом. Колени дают о себе знать...

A post shared by Kukla Dasha (@d__kukla) on

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#босикомпосолнцу 🙃

A post shared by 🄴🅅🄶🄴🄽🄸🅈 (@zh.enia_sorogovec) on

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Юные спортсмены 🏋️

A post shared by Любовь Фёдорова (@ljubasha1992) on

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