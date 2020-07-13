В воскресенье, 5 июля, на так называемом «танковом» мосту в микрорайоне «Сахарный» тонули двое подростков. Их спас 30-летний случчанин Евгений Клезович, который тоже приехал вечером искупаться. Евгений рассказал «Кур`еру», что произошло в тот вечер.

«В тот день около 17 часов мы с другом приехали на «карьеры» искупаться. Видели, как двое мальчишек находились в воде. Как мне показалось, один учил плавать другого. Вместе с ним была ещё и подруга. Девочка сидела на «танковом» мосту. Я стоял возле машины, как вдруг послышался крик: «Помогите! Помогите!» Подбежав, я увидел, что оба мальчика тонут, скрываясь с головой в воде. Без каких либо мыслей я бросился спасать, — рассказывает Евгений.

Там от берега недалеко, метра три, но сначала мелко, а потом — обрыв и очень глубоко, к тому же ещё и течение. Когда подплыл, вижу, что пытаясь спастись, они начали друг друга топить. Сработал инстинкт самосохранения. Я кричал им, чтобы они не паниковали. Младший, что был под водой, схватил меня за ногу, а старшего я обхватил рукой. Так и поплыл к берегу. Одной рукой догрёб до берега. Воды нахлебались мы все, чуть сам не утонул.

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На берег детей мне помог достать друг. Вижу, что с мальчишками всё нормально, первая помощь не нужна, откачивать не надо. Они дышали и откашливались — нахлебались воды. Я потом сразу же отправил их домой, сказав, чтобы плавать они одни больше не ходили. Мальчики поблагодарили за спасение и пошли домой. На следующий день я их встретил возле подъезда. Они всё благодарили, повторяя: «Спасибо! Спасибо!»

Только в этом году спас уже четверых

Евгений Клезович родился и живёт в Слуцке, работает строителем. Оказалось, что спасать людей — его второе призвание. Ему не единожды приходилось вытаскивать людей из воды: и случайных, и знакомых. Только в этом году он спас уже четверых человек.

«Помимо двоих этих мальчишек, в этом году удалось спасти ещё двоих. В июне на этом же „танковом“ мосту пришлось спасать свою девушку Надю. А до этого удалось спасти парня, который хотел спрыгнуть с 8-го этажа. Я успел схватить его за ноги, — отмечает Евгений. — Я раньше занимался плаванием и тогда же меня научили приёмам спасения. Когда бросаюсь спасать, ни о чём не думаю, как будто инстинкт срабатывает — спасти».