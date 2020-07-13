БТ показало «расследование о рейдерстве и коллекторах» Белгазпромбанка. О чём идёт речь в сюжете (коротко)

Телеканал «Беларусь 1» в воскресной программе «Главный эфир» показал расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка. В сюжете идёт речь о том, что бизнесмены брали кредиты в банке, а когда не могли расплатиться, у них «отжимали» имущество «коллекторы».

Сюжет начинается со слов гомельского предпринимателя Станислава Михайлова, управляющего супермаркетом «Максима», кафе «Зубренок», детским центром и пекарней в Новобелице. По словам бизнесмена, «все было отжато и за бесценок передано близким людям».

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— До недавнего времени в городе Гомеле орудовало организованное преступное сообщество, в которое входили должностные лица Белгазпромбанка, — рассказывает предприниматель.

Он рассказывает, что он остался и без помещения на Советской, 19, в Гомеле, где расположено его кафе, и с огромными долгами — в этот момент в эфире показали решение Экономического суда Гомельской области.

— Успешный бизнес ломали по классической схеме, — говорит закадровый голос. — Сначала кредит под залог имущества, затем в самый сложный момент блокирование счета и заморозка строительства. Затем перекредитование под шальные проценты, а это уже кабала и прямая дорога к банкротству. Вдумайтесь, под основное тело долга — $ 2,8 млн и проценты ($ 550 тысяч) банк насчитал пеню $ 6,7 млн — в два раза больше основного долга.

Следующий фигурант сюжета — Виталий Панов из Гомеля. По словам авторов сюжета, его «пустили по миру».

— Банк забрал у меня магазины, забрал цех. Мало того, не реализовав этот объект, он начал судиться за жильё, а у меня трое детей.

Авторы сюжета утверждают, что в Белгазпромбанке размер пени по кредитам составлял 1% за день просрочки, в то время как в одном из государственных банков он составляет 0,1%. В пример приводят бизнесмена Николая Щербакова и его деревообрабатывающую фирму.

— В разгар мирового кризиса он взял у банка $ 80 тысяч, а назад у него потребовали уже $ 400 тысяч. В итоге разорили под ноль, — говорится в сюжете.

В сюжете также фигурируют ещё несколько бизнесменов: Виталий Романенко, Наум Кац (ООО «Обувная фабрика «Батичелли») из Гомеля, Андрей Симонович из Минска (ООО «ПиксельЭлектроникс»), учредители и сотрудники ООО «Техсоюз полис» из Осиповичей, Сергей Щекин (СООО «ВудВокер») из Шумилино.

У всех у них схожая ситуация — просрочив выплаты по кредитам банка, они столкнулись с большими объёмами пени. В результате некоторые из них разорились, а их имущество было реализовано неким «друзьям банка».

— Закономерный вопрос: почему на протяжении нескольких лет банку так легко удавалось расправляться с производственным бизнесом? — спрашивают авторы сюжета. — Возможно, ответ как раз в тех серых схемах, которые сейчас стали очевидными. За те деньги, что фигурируют в офшорных делах, можно покупать оценщиков и целые предпринимательские союзы. Нанимать своих коллекторов, лучших юристов, подкупать чиновников и судей. Хотя в этом ещё предстоит разобраться следствию.

Сюжет прокомментировал юрист штаба Бабарико Максим Знак.

«Помните, была неожиданная новость, что в банке нашли деньги? Выяснились страшные подробности: оказывается, банк зарабатывал на процентах и ставил пеню за несвоевременный возврат кредитов», — написал он у себя в Facebook.

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