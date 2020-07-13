Слуцкий парень, мой знакомый, застрял в Испании. Карантин. Он думал, что скоро всё закончится. Но, рассказывает, что в Испании началась вторая волна.

Ещё пару недель назад все считали, что вот-вот всё заканчивается. Пошёл народ на пляжи, в бары. Вот бары и стали главным рассадником.

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Теперь на улицу можно выходить только в маске. И новых случаев заражения уже столько, сколько было в начале апреля — перед серединой пика или как в середине мая, когда прошли пик и началось снижение. Помните, как весной люди в Испании тысячами умирали? Теперь такого снова боятся.

Смотрю я на слуцкие кафе, где людей сейчас просто кишит, и много думаю…

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