Жительница Слуцка поделилась рецептом пиццы, который она доводила до идеала почти полгода

Случчанка Ольга Чижик давно не заказывает пиццу в общепите, а готовит её сама. Девушка добилась того, что итальянский пирог выходит идеальным и всегда получается.
Ольга опробовала для рецепта слуцкие дрожжи (Interferm) и рассказала «Кур'еру» про результат.
«Я долго возилась с соусом, мне кажется, месяцев пять точно экспериментировала — мне не нравилось то, что выходило. А с тестом меньше — варианта три попробовала и пришла к этому рецепту», — рассказала Ольга Чижик.
В этот раз случчанка взяла слуцкие дрожжи и осталась довольна. «Без преувеличения, на данный момент они одни из лучших, которые я пробовала. Можно сказать — идеальные», — сказала она.
Рецепт пиццы от Ольги ЧижикДля соуса: 3 средних помидора, 1 маленький перчик Чили (либо порошок острого красного немного насыпать), 1 средняя луковица, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки масла оливкового или растительного, пол-ложки орегано и пол-ложки базилика (сушёные), соль по вкусу.
Приготовление соуса:
- На помидорах делаем крестообразный надрез и обдаём кипятком, снимаем шкурку и нарезаем кубиками.
- Нарезаем лук, чеснок давим, Чили либо нарезаем, либо насыпаем сухой перец.
- Всё отправляем в кастрюльку и варим минут 15−20 до испарения жидкости.
- Потом добавляем масло, орегано, базилик, соль.
- Блендером всё измельчаем, опять ставим на плиту, помешивая доводим до кипения. Всё, соус готов.
Для теста: 250 мл тёплой воды, 25 грамм свежих дрожжей в брикете, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 2 столовые ложки оливкового масла, муки примерно 600 грамм.
Приготовление:
- В воду добавляем сахар, соль, дрожжи и перемешиваем, чтобы всё растворилось.
- Потом добавляем масло и просеиваем (обязательно) муку.
- Замешиваем тесто, перекладываем в полиэтиленовый пакетик и оставляем на минут 30 в тёплом месте.
- Делим тесто на две части. Этих ингредиентов хватит на две большие пиццы.
- Присыпаем пергаментную бумагу мукой и раскатываем пиццу (я растягиваю руками).
- Выкладываем на тесто соус и отправляем в духовку на минут 5. Всё зависит от духовки. Если она электрическая, то ставим на максимальную температуру, если газовая, то — на шестёрку. Обязательно выставляем в духовке, чтобы готовился и верх, и низ.
- Достаём заготовку, посыпаем сыром (желательно, моцарелла) и выкладываем начинку (какую захотите). В духовку отправляем на среднюю температуру и выпекаем до готовности начинки.
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