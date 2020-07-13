Жительница Слуцка поделилась рецептом пиццы, который она доводила до идеала почти полгода

Случчанка Ольга Чижик давно не заказывает пиццу в общепите, а готовит её сама. Девушка добилась того, что итальянский пирог выходит идеальным и всегда получается.

Ольга опробовала для рецепта слуцкие дрожжи (Interferm) и рассказала «Кур'еру» про результат.

«Я долго возилась с соусом, мне кажется, месяцев пять точно экспериментировала — мне не нравилось то, что выходило. А с тестом меньше — варианта три попробовала и пришла к этому рецепту», — рассказала Ольга Чижик.

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В этот раз случчанка взяла слуцкие дрожжи и осталась довольна. «Без преувеличения, на данный момент они одни из лучших, которые я пробовала. Можно сказать — идеальные», — сказала она.

Рецепт пиццы от Ольги Чижик

3 средних помидора, 1 маленький перчик Чили (либо порошок острого красного немного насыпать), 1 средняя луковица, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки масла оливкового или растительного, пол-ложки орегано и пол-ложки базилика (сушёные), соль по вкусу.

Приготовление соуса:

На помидорах делаем крестообразный надрез и обдаём кипятком, снимаем шкурку и нарезаем кубиками. Нарезаем лук, чеснок давим, Чили либо нарезаем, либо насыпаем сухой перец. Всё отправляем в кастрюльку и варим минут 15−20 до испарения жидкости. Потом добавляем масло, орегано, базилик, соль. Блендером всё измельчаем, опять ставим на плиту, помешивая доводим до кипения. Всё, соус готов.

Для теста: 250 мл тёплой воды, 25 грамм свежих дрожжей в брикете, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 2 столовые ложки оливкового масла, муки примерно 600 грамм.

Приготовление: