Жительница Слуцка поделилась рецептом пиццы, который она доводила до идеала почти полгода

Ольга Паздерина
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Случчанка Ольга Чижик давно не заказывает пиццу в общепите, а готовит её сама. Девушка добилась того, что итальянский пирог выходит идеальным и всегда получается.

Жительница Слуцка поделилась рецептом пиццы, который она вымучивала до идеального почти полгода
Ольга Чижик. Фото: olgachizhik/ Instagram
Ольга опробовала для рецепта слуцкие дрожжи (Interferm) и рассказала «Кур'еру» про результат.

«Я долго возилась с соусом, мне кажется, месяцев пять точно экспериментировала — мне не нравилось то, что выходило. А с тестом меньше — варианта три попробовала и пришла к этому рецепту», — рассказала Ольга Чижик.

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В этот раз случчанка взяла слуцкие дрожжи и осталась довольна. «Без преувеличения, на данный момент они одни из лучших, которые я пробовала. Можно сказать — идеальные», — сказала она.

Рецепт пиццы от Ольги Чижик

Жительница Слуцка поделилась рецептом пиццы, который она вымучивала до идеального почти полгода
Фотографии: Ольга Чижик
Для соуса: 3 средних помидора, 1 маленький перчик Чили (либо порошок острого красного немного насыпать), 1 средняя луковица, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки масла оливкового или растительного, пол-ложки орегано и пол-ложки базилика (сушёные), соль по вкусу.

Приготовление соуса:

  1. На помидорах делаем крестообразный надрез и обдаём кипятком, снимаем шкурку и нарезаем кубиками.
  2. Нарезаем лук, чеснок давим, Чили либо нарезаем, либо насыпаем сухой перец.
  3. Всё отправляем в кастрюльку и варим минут 15−20 до испарения жидкости.
  4. Потом добавляем масло, орегано, базилик, соль.
  5. Блендером всё измельчаем, опять ставим на плиту, помешивая доводим до кипения. Всё, соус готов.

Для теста: 250 мл тёплой воды, 25 грамм свежих дрожжей в брикете, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 2 столовые ложки оливкового масла, муки примерно 600 грамм.

Приготовление:

  1. В воду добавляем сахар, соль, дрожжи и перемешиваем, чтобы всё растворилось.
  2. Потом добавляем масло и просеиваем (обязательно) муку.
  3. Замешиваем тесто, перекладываем в полиэтиленовый пакетик и оставляем на минут 30 в тёплом месте.
  4. Делим тесто на две части. Этих ингредиентов хватит на две большие пиццы.Жительница Слуцка поделилась рецептом пиццы, который она вымучивала до идеального почти полгода
  5. Присыпаем пергаментную бумагу мукой и раскатываем пиццу (я растягиваю руками).
  6. Выкладываем на тесто соус и отправляем в духовку на минут 5. Всё зависит от духовки. Если она электрическая, то ставим на максимальную температуру, если газовая, то — на шестёрку. Обязательно выставляем в духовке, чтобы готовился и верх, и низ.
  7. Достаём заготовку, посыпаем сыром (желательно, моцарелла) и выкладываем начинку (какую захотите). В духовку отправляем на среднюю температуру и выпекаем до готовности начинки.

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