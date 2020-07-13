От $ 16 000 до $ 60 000. Как в Слуцке выглядят самые дорогие и самые дешёвые квартиры

Эксперты недвижимости отмечают, что квартиры на вторичном рынке в столице подешевели до минимального значения за 7 месяцев. А вот в Слуцке ситуация, похоже, обратная: цены на жильё продолжают расти. Как пример: одна и та же «двушка» в марте продавалась за $ 43 тысячи, а в июле она уже выставлена за $ 47 тысяч.

В обзоре «Кур'ера» — предложения на вторичном рынке жилья в Слуцке на начало июля 2020 года. На сайтах частных объявлений мы посмотрели, почём сейчас самые дорогие и самые дешёвые квартиры.

Как выглядит самая дешёвая недвижимость

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1. Самая бюджетная «однушка» выставлена за $ 16 тысяч. Площадь квартиры — 30 м². Расположена она на улице Ленина. Ремонт без отделки. В квартире установлены стеклопакеты и металлическая дверь. Прописан один человек, порядочные соседи, пишет продавец.

2. Самая дешёвая «двушка» выставлена за $ 20 584. Общая площадь квартиры — 43,2 м². Расположена она возле ТЦ «Маяк». В квартире проведён косметический ремонт. Продавец готов торговаться.

3. Самая дешёвая «трёшка» продаётся за $ 25 тысяч на улице Гагарина. Общая площадь — 62 м². В квартире сделана перепланировка и ремонт находится на стадии строительной отделки. «Если вы устали от шумного города, эта квартира для вас! Ремонт на стадии штукатурки стен, остальное дело вашей фантазии. Коммунальные около 15−20 рублей», — отмечает продавец.

Самая дешёвая 4-комнатная квартира выставлена за $ 30 тысяч на улице Ленина. Общая площадь — 62 м². Квартира расположена на третьем этаже кирпичного дома 1980 года постройки. Дом расположен в шаговой доступности от Молодёжного центра, школ и детских садов, рядом есть вся необходимая инфраструктура. По словам продавца, состояние квартиры хорошее, полностью готова к проживанию и не нуждается в ремонте.

Как выглядит самая дорогая недвижимость

1. Самая дорогая «однушка» выс­тав­лена за $ 27 тысяч на улице Социалистическая. Общая площадь — 39 м². В ней сделан евроремонт. Окна ПВХ, лоджия утеплена, установлены все счётчики, ламинат, встроенная кухня с техникой, 3 встроенных шкафа в коридоре, есть металлическая дверь.

2. Ещё в марте эта же квартира продавалась за $ 43 419. Сегодня самая дорогая «двушка» продаётся уже за $ 49 197. Квартира расположена на улице Ивановского. Общая площадь — 68,5 м². В квартире сделан евроремонт, лоджия переделана под кабинет. «Квартира продаётся в экологически чистом районе города, где нет фабрик и заводов. Дружелюбные соседи. Сухой и тёплый подвал. Во дворе автостоянка, детская площадка и автобусная остановка рядом с домом. В 2−3 минутах ходьбы от дома находятся банк и школа, два детских сада, православный храм, кафе, ресторан, несколько магазинов. Молодой, благоустроенный и очень активно развивающийся район», — пишет продавец.

3. Самая дорогая «трёшка» продаётся за $ 59 тысяч. Общая площадь — 79,3 м². Квартира расположена на втором этаже в кирпичном доме 1999 года постройки. В квартире сделан евроремонт, две большие лоджии и кладовка. Напротив есть школа, а около дома построили новый магазин «Санта».

4. Самая дорогая 4-комнатная квартира стоит $ 45 тысяч на улице Революционная. Общая площадь — 61,2 м². В квартире произведена перепланировка и сделан косметический ремонт. Около дома 4 остановки в разные направления города. Имеется 2 подвальных помещения.