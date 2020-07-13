Что случчане думают о жизни на детское пособие в 400 рублей. Обзор комментариев

в котором мама в декретном отпуске рассказывала как она тратит пособие по уходу за ребёнком до трёх лет

В начале июля мы публиковали. Эта статья вызвала активное обсуждение в нашем сообществе

Владимир Хворов: «Видимо, чем ниже доходы, тем круче хочется жить! Почему так думаю? Есть знакомые, которых бедными назвать язык не повернется. Трехуровневый дом, дорогой автомобиль, отдых только за границей. Но там мамаша не стесняется использовать многоразовые памперсы, сама варит ребёнку компотики и трет пюрешки собственными ручками, кормит грудью. Не стесняется взять одежду и обувь, которая осталась у друзей. Как правило, дети растут быстро и не снашивают до дыр. Всё зависит от самих родителей».

Таня Гидранович: «Нашим мамам вобще не платили были дородовые и послеродовые, памперов не было, пюрешки и сок тоже не покупали и как-то нас вырастили. В многих странах декрет до года и шуруй на работу, а здесь три года государство платит неплохие деньги (у меня мама пенсию меньше получает всю жизнь праработав) и то есть недовольные. Типо ой как это я буду грудью кормить мне смесью проще, в сад отдают в 3 года и ребёнок в памперсе, про пюрешки я вобще молчу если нету денег покупать можно и самой приготовить. Насчёт одежды согласна детская очень дорогая, но если ты не можешь позволить себе такие траты до 3 лет как ты потом будешь ребёнка растить?»

Алена Судник: «Мне здаецца. што кожная здаровая на галаву маці для свайго дзіцяці будзе выбіраць нешта лепшае. У тым сэнсе, як яна гэта лепшае разумее… не ўсе здльны нацягнуць на сваё любімае дзіцятка нечыя чужыя абноскі, некаторыя лічаць, што карысней патраціць час непасрэдна на зносіны з дзіцём і астатнімі членамі сям'і, чым на валтузню з хатнімі пюрэшкамі і мокрымі пялюшкамі. Не хапае грошай, а хочацца лепей- ну, тут два шляхі: нейкім чынам фінансава падрыхтавацца да нараджэння дзіцяці альбо шукаць падпрацоўку, якая б не вельмі напружвала падчас догляду за дзіцём, але давала матэрыяльную дапамогу ў сямейны бюджэт. Але тут вось і праблемы ў нашай дзяржаве са стабільнай да знямогі эканомікай: і цяжкасці з пошукам працы, і мізэрныя заробкі- вельмі не накопіш. Такім чынам, наша сістэма няздатная, а не нейкая дэкрэтніца, што наракае на недахоп дапамогі…».

Ольга Дашкевич: «А где же папа ребенка? Или он отдельно от мамы? Не надо плакаться, дорогие подгузники? Пользуйтесь только на ночь, а в остальное время стиральная машина вам в помощь. Зачем пичкать ребенка покупными пюрешками? Свежее яблочко, морковка, груша и терка в помощь. Вот с одежками согласна дорого, но можно найти на сайтах продаж много предложений, продаются в очень хорошем состоянии и одним лотом под возраст.

Пособие не большое, но не настолько маленькое чтобы не прожить, у некоторых зарплаты меньше».

Мария Владимир: «А можно ребенка и маму не кормить, прикиньте какая экономия? Как понаписывают волосы дыбом, конечно сумма мизер, вы представьте, что ребенок заболел бесплатные лекарства либо одно г либо их вообще не выписывают, итог чек за лекарства выше 100р выстреливает и это только медицинский вопрос, не пишите чушь, мы социальное государство и если выбрали этот путь, то он должен быть достойным. А по одежке вы пишите можно на барахолке и т. д. так давайте вообще в секонде одевать будем. Поймите это просто деньги обесценились, особенно когда деноминация прошла. Если бы пособие было в стабильно крепкой валюте было бы все ок. А так наши мамы и так выкручиваются, как могут на эти копейки».

Алёна Иванова: «Что вы сравниваете что было раньше? Это все в прошлом, а мы живём в 21 веке, так зачем оглядываться назад. Каждая мама хочет для своего ребёнка лучшего.

А на счёт секондов это дело каждого. Мне например стыдно туда даже заходить, а кто-то спокойно копается в коробках.

Про смесь за 20 рублей-это прекрасно если ребёнку подошла дешёвая смесь, но поверьте если ваших детей будет сыпать, то вы и за 50 рублей купите, лишь бы ребёнку хорошо было.

У меня трое детей и я получаю больше чем 400 рублей, но если бы я жила без мужа, то я думаю мне вряд-ли бы хватило этих денег».

* Стиль, орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены.





