«Кур`ер» объявляет о начале фотоконкурса «Мой чудо-урожай 2020». Мы ждём от участников снимков выращенных чудо-даров из садов и огородов и коротких рассказов о том, как им это удалось.

Фото своего чудо-урожая присылайте:

на почту «Кур`ера» — info@kurjer.info — с пометкой «Конкурс».

— с пометкой «Конкурс». в Viber или WhatsApp на номер (8029) 553 48 59.

на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь). Важно, чтобы они соответствовали условиям конкурса.

В письме (или сообщении) укажите фамилию и имя участника конкурса, мобильный телефон для связи.

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Конкурс «Мой чудо-урожай» долгосрочный, он будет длиться до конца сентября.

На страницах газеты и на сайте kurjer.info, а также на наших платформах в соцсетях мы будем знакомить читателей с ходом конкурса, с его участниками и их достижениями. Победителей в этом фотоконкурсе будет трое: обладателя первого места выберет спонсор конкурса, второго и третьего — читатели «Кур`ера».

Важно

На фотографии, присланной на конкурс, обязательно должен присутствовать человек. Именно ему (в случае победы) мы будем вручать приз.

Снимки просто урожая на конкурс не принимаются. Такие фотографии можно публиковать на наших интернет-платформах «ВКонтакте» ( здесь ) или Одноклассниках ( здесь ).

) или Одноклассниках ( ). Снимки должны быть размером не менее 800 пикселей по ширине и приемлемого качества.

Фотографии должны соответствовать теме конкурса.

Не допускаются фотографии, загруженные из интернета или других источников (не авторские фотографии). Мы будем это проверять!

Участвуйте и выигрывайте!

Как это было в прошлом году

«Чудо-урожай» случчан вырос как на дрожжах. Победителям подарили кухню, опрыскиватель Marolex и лопату Fiskars