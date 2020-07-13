«Кур`ер» объявляет о начале фотоконкурса «Мой чудо-урожай 2020». Мы ждём от участников снимков выращенных чудо-даров из садов и огородов и коротких рассказов о том, как им это удалось.
Фото своего чудо-урожая присылайте:
- на почту «Кур`ера» — info@kurjer.info — с пометкой «Конкурс».
- в Viber или WhatsApp на номер (8029) 553 48 59.
- на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь). Важно, чтобы они соответствовали условиям конкурса.
В письме (или сообщении) укажите фамилию и имя участника конкурса, мобильный телефон для связи.
Конкурс «Мой чудо-урожай» долгосрочный, он будет длиться до конца сентября.
На страницах газеты и на сайте kurjer.info, а также на наших платформах в соцсетях мы будем знакомить читателей с ходом конкурса, с его участниками и их достижениями. Победителей в этом фотоконкурсе будет трое: обладателя первого места выберет спонсор конкурса, второго и третьего — читатели «Кур`ера».
Важно
- На фотографии, присланной на конкурс, обязательно должен присутствовать человек. Именно ему (в случае победы) мы будем вручать приз.
- Снимки просто урожая на конкурс не принимаются. Такие фотографии можно публиковать на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь).
- Снимки должны быть размером не менее 800 пикселей по ширине и приемлемого качества.
- Фотографии должны соответствовать теме конкурса.
- Не допускаются фотографии, загруженные из интернета или других источников (не авторские фотографии). Мы будем это проверять!
Участвуйте и выигрывайте!
Как это было в прошлом году
«Чудо-урожай» случчан вырос как на дрожжах. Победителям подарили кухню, опрыскиватель Marolex и лопату Fiskars
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.