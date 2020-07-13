На горячую линию «Кур'ера» обратилась случчанка. Женщина больна коронавирусом и живёт с мужем в одной квартире. Супруги спорят, можно ли им выходить в магазин.

«Я сама заболела коронавирусом. Могу ли я сама выходить в ближайший магазин и аптеку? Мы тут с мужем спорим до потери сознания, — говорит женщина. — Мы живём с ним вдвоём, он тоже на самоизоляции, как контакт первого уровня. Но первый тест у него отрицательный. Может ли он беспрепятственно пойти в магазин?»

В ближайший магазин и аптеку сходить можно

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208, «находясь в самоизоляции, граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей (исключение — посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров; вынос бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов. В таких случаях при выходе необходимо использовать маску и не допускать контактов с другими лицами).

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Если гражданин нарушил требования о самоизоляции, то пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50 процентов от пособия, исчисленного в соответствии с законодательством".

СПРАВКА. Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения" оказывает помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. Заявки принимаются по будним дням (Пн-Пт) с 9.00 до 18.00 по телефону 5−60−39. За помощью по доставке продуктов и лекарств также можно обратиться в Слуцкое отделение Красного Креста по телефону: 2 56 90.

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