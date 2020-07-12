Когда младенец начинает плакать, родители дают ему пустышку. Ребёнок успокаивается, удовлетворив сосательный рефлекс. А что делали мамы раньше, когда пустышек не было? На помощь приходили деревянные пробки, говяжьи косточки и даже (о ужас!) мешочки, смоченные виски. Продолжаем рассказывать вам историю бытовых вещей, без которых сложно представить современную жизнь.

Древним прототипом пустышки был кусочек кожи животного. Его и сосал ребёнок, когда мама была занята своими делами. Среди археологических раскопок также были найдены пустышки, сделанные из металла, глины и камня. Выглядели они как небольшие фигурки животных, чем-то похожие на свиней и лягушек. Они имели отверстия во рту, через которые ребёнок высасывал мёд или сахарный раствор.

Реклама

В Европе в средние века младенцев отвлекали от груди круглой говяжьей косточкой или специально выточенной деревянной пробкой. А иногда давали пососать кукурузный початок или вязаный платочек, смоченный в чем-то сладком.

Богатые люди делали для своих детей пустышки на заказ из кораллов или слоновой кости. Считалось, что эти материалы символизируют силу животных, потому помогают ребёнку справиться с болью при прорезывании зубов. Ручки таких пустышек изготавливали из золота или серебра и украшали драгоценными камнями. Иногда это были настоящие произведения искусства, которые выполняли не только роль пустышки, но и были погремушками благодаря звонким колокольчикам. На Руси детям часто давали кусочек размоченного хлеба. Чтобы ребёнок не подавился и дольше сосал «пустышку», хлебный мякиш заворачивали в лоскуток ткани, смоченный в мёде, а к ткани привязывали верёвочку. В Европе в такие мешочки клали как хлеб, так и кусочек сливочного масла с мёдом или подслащенную массу из хлеба, муки или каши. Такой мешочек даже можно увидеть на картине Мадонны с младенцем 16-го века. Чтобы ребёнок лучше засыпал и крепче спал, ему могли дать губку, пропитанную подслащенной настойкой полыни. А иногда при прорезывании зубов и сильном плаче детям давали тряпочки, смоченные виски или бренди. Но ужаснее всего метод мам, которые использовали недозревшие маковые головки в качестве пустышки — с ней ребёнок засыпал быстрее. Тогда люди ещё не знали, что молочко этого растения содержит опиум.

Резиновые пустышки появились в начале XX века. Первая пустышка с современной конструкцией была запатентована в 1900 году аптекарем Кристианом Майнеке. Он назвал свое изобретение «детским утешителем». Пустышка была сделана из резины и имела пластмассовый диск, как и у современных моделей. Позже к такой конструкции было добавлено колечко, с помощью которого удобно вынимать пустышку изо рта ребёнка. А вместо резины для изготовления пустышек стали использовать латекс и силикон. Такая пустышка стала очень популярной среди мам. Но врачи стали высказываться о её негативном влиянии на прикус ребёнка. Потому конструкция в итоге была модернизирована. В 1940 году зубной врач Адольф Мюллер и его коллега ортодонт Вильгельм Бартельс изобрели анатомическую пустышку, которая оказалась наиболее физиологичной для челюсти ребёнка.

В 1956 году фабрика по производству резиновых изделий «MAPA» начала выпускать такие пустышки. Им дали имя NUK, созвучное со словом nuckeln, что по-немецки означает «сосать, пригубливать». Сегодня этот бренд детских товаров известен во всем мире, в том числе благодаря пустышкам. Сейчас выбор пустышек в магазинах просто огромен. Часто у них появляются дополнительные функции. Например, есть пустышки-термометры, с помощью которых можно измерять температуру ребёнку. Есть и безумно дорогие модели пустышек, инкрустированные драгоценными камнями и металлами. Например, австралийская компания Kalfin Jewelry изготовила пустышку, украшенную золотом, белыми и чёрными бриллиантами. Купить её можно за 50 000 долларов.