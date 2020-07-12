Происшествия на выходных: ребёнок утонул в реке

В Беларуси на 12 июля зарегистрировано 64 932 случая COVID-19. Прирост за сутки — 165 зараженных. Выздоровели и выписаны 55 тыс. 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (461 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 464 пациента (плюс 5 за сутки). TUT.BY

В реке Ипуть утонул ребёнок

В Глубокском районе в аварии пострадало 2 человека

В Гродно из автомобиля выпал мужчина. Он умер

В Минске мужчина утонул в бассейне сауны

В субботу 11 июля в Гомельском районе на реке Ипуть отдыхали 10-летний мальчик с мамой. Мальчик играл на обрывистом берегу и упал с него в воду. Спасатели на водах нашли тело ребёнка в 40 — 50 метрах от места происшествия. TUT.BY Вечером 10 июля на трассе в Глубокском районе 39-летняя женщина на «Пежо» не справилась с управлением и врезалась во встречный «Опель». Водитель и пассажирка «Опеля» были госпитализированы с травмами. Им обоим 21 год. TUT.BY Около 2 часов ночи 11 июля в Гродно на улице Курчатова из микроавтобуса на ходу выпал 64-летний мужчина. От полученных травм он умер на месте. Ведётся проверка. TUT.BY

В субботу в Минске в бассейне сауны «Таити» утонул 33-летний мужчина. Из бассейна его тело достали спасатели. Они приехали на место происшествия в помощь медикам. Медики провели реанимационные мероприятия, а после констатировали смерть. SPUTNIK, NAVINY.BY

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В Белыничском районе загорелась женщина

В субботу 11 июля в деревне Стехово 38-летняя женщина использовала бензин, чтобы уничтожить насекомых на приусадебном участке. Пары бензина вспыхнули, и на женщине загорелась одежда. Огонь потушил мужчина, который с ней живёт. Женщина получила ожоги. REFORM.BY

Бус с ягодой из Дрогичина попал в аварию в России

В Молодечненском районе нашли пропавшего ребёнка

Около полуночи 11 июля в России попал в аварию микроавтобус «Рено Мастер». На нём из Дрогичина, сменяя друг друга, два водителя везли клубнику в Москву. По словам очевидцев, вероятно, бус кто-то подрезал и он выехал на встречную полосу. У водителей — незначительные травмы. Машина повреждена. Клубника высыпалась, и по ней ездили автомобили. Уничтожено ягод больше чем на 4 тысячи долларов. Першы рэгіён

Ночью в субботу поисково-спасательный отряд «Ангел» получил сообщение о пропаже мальчика в Молодечненском районе. 11-летний Даниил отдыхал с родителями на даче. В 21.00 он поехал кататься на велосипеде и пропал. Ребёнка искали 20 волонтёров «Ангела», спасатели и милиция. Его велосипед нашли в 8-ми километрах от дачи, а самого мальчика — в 15-ти километрах, в 2.13 ночи. Он оставил велосипед, потому что боялся ехать в темноте. Оказалось, что мальчик обиделся, что ему не разрешили поиграть в телефоне и отправился с дачи домой в Минск. TUT.BY