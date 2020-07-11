В Германии раскрыли сеть педофилов из 30 тысяч человек. Власти признают, что лишь немногие из них будут найдены и осуждены

На западе Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия, раскрыта крупнейшая педофильская сеть в стране. В неё входили не меньше 30 тысяч интернет-пользователей, которые обменивались детской порнографией и обсуждали насильственные действия против малолетних. Раскрытие сети стало результатом внедрения новейших технологий расследования подобных преступлений.

В конце июня министр юстиции земли Северный Рейн — Вестфалия Петер Бизенбах заявил, что в рамках расследования нескольких связанных друг с другом случаев сексуального насилия в отношении детей в городе Бергиш-Гладбах полиция обнаружила сеть из 30 тысяч подозреваемых. Или, как он выразился, 30 тысяч «следов».

Реклама

Речь идет об участниках чатов, форумов, групп в мессенджерах — в даркнете и общедоступном интернете, — которые обменивались детской порнографией и «подбивали друг друга на совершение преступлений». В частности, участники сети давали друг другу консультации, какими успокаивающими средствами усыплять детей перед изнасилованием, призывали друг друга не подавлять свои сексуальные желания, договаривались об обмене детьми и даже организовывали групповые изнасилования. Сеть была названа международной, однако её ядро составляют немецкоязычные пользователи.

Министр Бизенбах заявил, что «понятия не имел» о реальном размахе преступлений, и констатировал, что в ближайшее время список из 30 тысяч подозреваемых значительно увеличится. В то же время он признал, что лишь небольшая часть подозреваемых, скрывающихся за никнеймами, однажды предстанет перед судом, в том числе потому, что из-за ограниченных технических ресурсов не все полученные улики получается сохранить, исследовать и приобщить к делу. К настоящему времени следователи сумели идентифицировать 72 подозреваемых и спасти 44 жертвы, включая трехмесячного ребёнка.

После нескольких обвинений в халатности и бездействии борьбу с педофилами объявили приоритетом в работе полиции

То, что огромную сеть подозреваемых обнаружили именно власти 19-миллионной земли Северный Рейн — Вестфалия, не случайно. Вряд ли в других землях ситуация обстоит значительно лучше, однако именно здесь в последние несколько лет борьба с преступлениями против детей была объявлена приоритетом и на неё были брошены значительные ресурсы. Это случилось после череды громких преступлений, в ходе расследования которых полицию и власти обвиняли в халатности и бездействии.

В 2019 году стало известно о локальной педофильской сети, которая была организована в кемпинге в городе Людге и действовала много лет. Жертвами стали приёмная дочь преступника и многие другие дети. Несмотря на поступившие в полицию заявления, дело по неизвестным причинам не возбуждали несколько лет, а в довершение всего из полиции пропал алюминиевый чемодан с 155 CD-дисками, на которых, возможно, были зафиксированы преступления.

В городе Бергиш-Гладбах было возбуждено дело против 26-летнего солдата бундесвера, от действий которого пострадали его собственные дети трех и пяти лет, а также его племянница и дочь его знакомого, разделявшего его склонности. Племянницу он даже предлагал в чате для группового изнасилования. Несмотря на весомые обвинения, солдата, принимая во внимание его «раскаяние», не задерживали после открытия дела в течение пяти месяцев (и даже не проводили обыск у него дома). В эти пять месяцев, до его ареста осенью 2019 года, он, скорее всего, продолжил совершать преступления. В мае солдата приговорили к 10 годам заключения, которые он будет отбывать в закрытом психиатрическом учреждении, откуда может выйти, когда «не будет представлять опасности для общества» (согласно экспертизе, это обычно занимает около 20 лет). На суде солдат плакал и говорил, что сам не понимает, как такое могло произойти.

Для расследования преступлений против детей создали спецподразделение

Как правило, дети становятся жертвами сексуального насилия в семейном кругу, позднее через чаты к преступникам подключаются сообщники. Между тем техническое оснащение полицейских структур, занимающихся борьбой с такими преступлениями, оставляет желать лучшего. В прессе также звучали сомнения в том, что 72-летний министр юстиции Бизенбах, самый возрастной региональный министр в Германии, и 67-летний министр внутренних дел Херберт Ройль способны внедрить современные методы расследования. Сказывался и недостаток персонала: в том же Северном Рейне — Вестфалии на одного сотрудника полиции приходилось два миллиона снимков с подозрением на детскую порнографию, которые требовалось проверить. Причём к их проверке привлекали и необученных стажёров.

В итоге выводы были сделаны: для разработки контактов солдата из Бергиш-Гладбаха и ещё нескольких его сообщников был создан самый крупный в немецкой истории особый отдел полиции под названием «Берг». Осенью 2019 года в нем почти круглосуточно работали 350 сотрудников, сейчас их число снижено до 130. Начал свою работу и специальный отдел, сотрудники которого взламывают защищенную переписку.

Тогда же земельный полицейский центр по борьбе с детской порнографией нанял 20 гражданских сотрудников для оценки фото- и видеоматериалов. Из 150 претендентов были отобраны 14 женщин и 6 мужчин: филологи, юристы, политологи. Более пяти часов в день пять дней в неделю они отсматривают фото- и видеоматериалы в поисках преступлений и зацепок, по которым можно будет идентифицировать преступника. Как сотрудники «Берга», так и гражданские помощники жалуются на огромную психологическую нагрузку, несколько сотрудников вынуждены были обратиться за медицинской помощью и перевестись в другие отделы. «Если вы думаете, что проникновение в ребёнка — самое плохое, что можно себе представить, то вы ошибаетесь», — заявил глава центра Свен Шнайдер в интервью Die Zeit. В качестве примера он рассказывает о серии фотографий, демонстрирующих насилие над одним и тем же ребёнком: на первых снимках ему пять лет, на последних — 15. Все эти годы ему никто не мог помочь.

Сеть из 30 тысяч подозреваемых удалось обнаружить именно благодаря работе новых структур. Практика показала, что чем больше людей вовлечены в расследование, тем больше вскрывается преступлений. Только объём неотсмотренных видеоматериалов, находящихся в разработке у сотрудников полиции, оценивается в 430 миллионов часов. Уже очевидно, что сексуальное насилие над детьми в Германии — гораздо более серьёзная проблема, чем предполагалось ранее. И пока непонятно, идёт ли речь об увеличении числа таких преступлений в последнее время или сегодня полиция вскрывает то, что раньше просто не замечала.