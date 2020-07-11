Дизайнерская сумка, очки как у моделей и универсальная повязка для волос. Посмотрите на слуцких школьниц и их любимые аксессуары

Анастасия Сташкевич, 9 класс СШ № 13

Это рубрика «», в которой случчанки показывают одежду и аксессуары из своего гардероба, а также рассказывают о своём стиле. В этом материале школьницы показали свои любимые аксессуары.

Виолетта Ермакова, 9 класс СШ № 11

«Я выбрала эту модель очков, так как она была на пике популярности. Я часто видела такие очки на моделях. У меня оправа чёрного цвета. Cчитаю, что это классический цвет, поэтому очки подойдут под любой образ. Заказывала на „Алиэкспрессе“. Очки стоили несколько долларов. Скажу, что приобретение выгодное. Мне нужны были солнцезащитные очки, но сейчас это своеобразная часть моего имиджа», — рассказала Анастасия Сташкевич.

«У меня длинные волосы, они часто начинают мне мешать, поэтому мне приходилось убирать их с лица, но делать это хочется красиво. Я решила, что отличным аксессуаром, который позволит убрать локоны, будет повязка на голову.

Выбрала именно этот аксессуар, потому что с ним легко можно изменить причёску. Повязка имеет универсальный цвет и может разнообразить любой повседневный образ. Давно искала именно такую модель, и в одном из торговых центров купила её.

Ношу не каждый день, а только тогда, когда хочу подобрать волосы, например, в жаркую погоду, или во время тренировки, или когда просто гуляю с друзьями", —рассказала Виолетта Ермакова, @vitosha 211 .

Лебедь Вероника, 9 класс гимназии № 1

Этот текст написан внештатным автором. Если вы хотите рассказать о своих аксессуарах — напишите @evlesso. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad lampa@kurjer.info.

«Эту сумку мне привезла моя тётя в подарок. Купила она её в городе Несебре. Мне дорога эта сумка, потому что это подарок, а ещё это моя единственная дизайнерская вещь. Она всегда может дополнить образ и не похожа на другие, но при этом не сильно выделяется. Обычно ношу эту сумку в тёплую погоду», — рассказала Лебедь Вероника



