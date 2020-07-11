Наверняка ещё до того, как у вас появились дети, вы слышали о «самом ужасном возрасте». Все вот эти ужасные двухлетки. Невыносимые четырёхлетки. Унылые шестилетки. И, конечно же, коронное: «Подожди, это ещё цветочки, а вот в подростковом возрасте начнутся ягодки!».

Если послушать опытных родителей, то каждый возраст ребёнка ужасен. Просто по-своему. Впрочем, чем старше становится ребёнок, тем проще относишься к проблемам прошлого. Когда ребёнку три, мы с нежностью вспоминаем, «каким пупсиком он был в полтора». Когда ребёнку шесть, мы со вздохом рассказываем, как классно было жить с пятилеткой.

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В общем, пришла пора признаться, что любой возраст ребёнка — самый ужасный. Сколько бы лет ни было вашему ребёнку, вы неизбежно будете думать, что раньше было лучше, и дальше будет лучше, главное — пережить сложный период сейчас. И так всю жизнь.

Элизабет Бродбент с портала Scary Mommy разобралась, почему каждый возраст ребёнка кажется нам ужасным и, что самое главное, почему он на самом деле не так плох. А ресурс n-e-n.ru перевёл эту колонку — она получилась очень забавной и жизненной.

Ужасные двухлетки

Дурная слава тоддлеров доходит даже до тех, кто никогда не имел дела с детьми. По словам многих родителей, это самый худший возраст. Двухлетки устраивают истерики. Они кричат, падают на пол и рыдают. Они ужасно ведут себя на людях, отказываются писать в горшок и есть что-то кроме хлеба, и с ними невозможно договориться. Они хотят спать рядом с вами, а в итоге всю ночь пинают вас в лицо.

Но ведь есть и хорошие стороны. Если дети устраивают истерику в супермаркете, вы всё еще можете подхватить их под мышку и вынести на улицу (дальше делать это все сложнее и сложнее). Рано или поздно они точно научатся писать в горшок, даже если для этого придётся дождаться их трёхлетия.

Двухлетки — это весело. Они с невероятной жадностью изучают мир вокруг них. Они уже умеют рисовать каляки-маляки и почти умеют говорить. Они могут выражать свои предпочтения. Да, иногда двухлетки — это ужасно. Но точно не хуже всего.

Невыносимые четырёхлетки

Они постоянно ноют и плачут. Они только что осознали, что не могут делать всё, что захотят… но они же хотят! Они делают всё очень плохо. И это доводит их до слёз. Они уже вроде бы научились ходить на горшок, но всё равно нет-нет, да и написают в трусы. Все говорят, что четыре года — это самый худший возраст.

Ну нет. Четырёхлетки умеют рисовать. С ними можно вести нормальные человеческие диалоги, они могут выражать свои предпочтения в музыке и искусстве. Они могут подпевать песням на радио. Если вам повезло, вы уже можете начать учить своего четырехлетку читать или хотя бы различать буквы. Скорее всего, у них есть какой-то любимый персонаж, но ведь все не так плохо. Помните Синий Трактор?

Унылые шестилетки

Шесть лет — это худший возраст. Шестилетки постоянно плачут. Любое событие превращается в Очень Значимый Повод Для Слёз. Вам кажется, что им стоило бы уметь читать получше. Они уже ощутимо выросли, и вы скучаете по своему малышу.

Но шестилетки всё еще любят обниматься. Они по-настоящему умеют рисовать и делают крутые поделки. Скорее всего, они уже перешли от простой беготни с мячом к каким-то реально существующим видам спорта. Их игровые сюжеты становятся всё более разнообразными. Шестилетки — это весело.

Неуравновешенные восьмилетки

И почему люди так любят говорить, что каждый второй год жизни ребёнка — ужасный? Восьмилетки неуравновешенные. Они легко переходят от одной крайности в другую. Они ещё не подростки, но и уже не совсем дети, и они это понимают. Они уже начали закатывать глаза, но всё еще устраивают истерики. Им всё ещё требуется много внимания как детям помладше, но они уже стремятся к независимости, как дети постарше.

Да бросьте вы, восемь лет — отличный возраст. Они могут говорить с вами на более глубокие темы вроде размера Вселенной или концепции бесконечности. Когда они не плачут (что до сих пор происходит), они предпочитают читать книги, по-настоящему интересные книги, например, биографии известных людей или историю гибели «Титаника». А ещё они достаточно взрослые, чтобы что-то делать: приготовить себе поесть, выгулять собаку или убрать свои вещи. Да, они могут всего этого не делать. Но вы знаете, что они на это способны.

Неуправляемые подростки

Они ненавидят ваши правила. Они хотят заниматься сексом. Вам приходится иметь дело с серьёзным закатыванием глаз и постоянной драмой. Вы переживаете из-за порнографии и поступления в вуз и, боже мой, они хоть когда-нибудь научатся делать домашние дела, если их не просить об этом шесть раз?

Но подростки могут с вами разговаривать. Они могут играть с вами в настольные игры, а их восприятие жизни и мира вокруг могут вас сильно удивить. Вы можете ненавидеть их музыку. Но они, скорее всего, тоже не в восторге от вашей. Их спортивные достижения по-настоящему вас впечатляют. Они могут устроиться на работу и заработать реальные деньги.

Каждый возраст — это худший возраст. Каждый возраст — это лучший возраст

Вы видите своих детей в худшие моменты. Вы видите своих детей в лучшие моменты. Да, вполне естественно внутренне посмеиваться над родителями младенцев и думать: «Вот подожди немного…» Но не забывайте: им сейчас так же трудно, как и вам. Родительство — это не состязание по тому, кому достался возраст похуже. К любому возрасту можно привыкнуть. В каждом возрасте есть свои трудности, но и в каждом возрасте есть что-то хорошее.

Так какой же самый ужасный возраст? Тот, который вам неизвестен, в котором вы сталкиваетесь с новыми трудностями и с ностальгией вспоминаете, как «раньше было проще». Не было проще, было так же трудно, просто сейчас вы уже об этом не помните.

Просто родительство — это вообще сложно. И каждый возраст — самый худший, и каждый возраст одновременно самый лучший. В конце концов, это ваши дети, и вы любите их, несмотря ни на что — в любом возрасте.