Прошла первая неделя июля. Она отметилась дождями, сбором лисичек и черники. Среди заметных событий городской жизни — начало общественного обсуждения застройки общегородского центра, появление возможности оплаты проезда с помощью QR-кода. А у выпускников и школьников — первые результаты ЦТ и отъезд в загородные лагеря.

Выборы

Редакция «Кур'ера» следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси с помощью жителей Слуцка. Каждую неделю они рассказывают читателям о том, как понимают ход избирательной кампании, как относятся к выборам, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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Жительница Слуцка Янина Баранникова, мама в декретном отпуске, говорит о президенте, у которого есть классный Instagram, и делится, почему боится даже интересоваться выборами.

Коронавирус

Заболевших коронавирусом, по официальной статистике становится в Беларуси меньше. В Беларуси часть больниц возвращается к привычному режиму работы. Хотя во многих странах мира после снятия ограничений фиксируется новый подъем заболеваемости. «Курер» продолжает цикл публикаций на основе переводов уроженца Слуцка Давида Кантровица статей The New York Times. В очередном материале объясняется, почему малая часть заболевших COVID-19 приводит к заражению большого количества людей.

События в городе и районе

В четверг, 9 июля, в Слуцке началось общественное обсуждение по общегородскому центру. В основе центра — реконструкция 100-летнего здания коммерческого училища. Планируется, что его проект будет готов в следующем году. Строительство начнётся в конце 2021-го или в начале 2022-го.Общественное обсуждение проводится для того, чтобы люди высказали своё мнение, что они хотят там видеть. «На основании этого будет делаться детальная окончательная схема», — сказал Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома.

В Слуцке появляются новые технологии в общественном транспорте. В пятницу, 10 июля, в Слуцке стало возможным оплатить проезд в городском общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати». В первые дни новая система будет работать только на двух маршрутах: № 6 и № 16. Со временем бесконтактной технологией планируется оснастить все городские автобусы.

У выпускников школ — напряжённая пора — сдача ЦТ. Уже известны результаты по русскому и белорусскому языкам. В 2019 году белорусский язык на 100 баллов сдали 42 человека. В этом — 78. В их числе Валерия Барановская, выпускница средней школы № 11.

В то время, как выпускники сдают ЦТ, у остальных школьников наконец-то появилась возможность поехать в загородный лагерь. 7 июля состоялся первый заезд в «Зорьку», хотя и детям, и взрослым придётся соблюдать ограничения.

Происшествия

В субботу, 4 июля, с балкона на 8-м этаже дома на улице Ленина в районе стоматологии, после ссоры с мужем, выпала 23-летняя девушка. Она — в реанимации.

В четверг, 9 июля, около 18.50 на улице М. Богдановича рядом с кафе «Бліно» произошла авария. В ДТП участвовали чёрный Opel Astra и серебристый Dodge Stratus. ГАИ Слуцка ищет свидетелей и очевидцев ДТП.

В ДТП участвовали чёрный Opel Astra и серебристый Dodge Stratus. ГАИ Слуцка ищет свидетелей и очевидцев ДТП. Два происшествия с одним участником произошли в Слуцке. Житель Копыля сбил велосипедиста, а через три часа врезался в попутный автомобиль. Первое ДТП случилось примерно в 14 часов , второе — около 17 часов. В первой аварии водитель не предоставил преимущество велосипедисту, а велосипедист, в свою очередь, не спешился на пешеходном переходе. Второе ДТП случилось через три часа в 380 метрах от места первой аварии — на перекрёстке возле магазина № 58. Перед автомобилем Mazda притормозил автомобиль, чтобы повернуть налево — на улицу Пионерскую. Но в сзади в него врезалась та самая Mazda.

Первое ДТП , второе — около 17 часов. В первой аварии водитель не предоставил преимущество велосипедисту, а велосипедист, в свою очередь, не спешился на пешеходном переходе. Второе ДТП случилось через три часа в 380 метрах от места первой аварии — на перекрёстке возле магазина № 58. Перед автомобилем Mazda притормозил автомобиль, чтобы повернуть налево — на улицу Пионерскую. Но в сзади в него врезалась та самая Mazda. Жительница Слуцка Ирина попала в лапы мошенников в интернете. Она продавала коляску на «Куфаре» и сама же за неё заплатила.

Люди

Возраст — не помеха активной жизни. В этом «Кур'ер"убедился, поговорив с 89-летним жителем Старобина Виктором Ключеновичем. Последние 15 лет он зарабатывает тем, что вяжет банные веники. Ремесленник рассказал «Кур'еру», почему выбрал такое занятие, сколько удаётся заработать, какие веники лучше тонизируют, а какие — помогают при радикулите. Виктор уверен, что его маленький бизнес не прогорит до тех пор, пока существует баня.

Объяснительная журналистика

Рыбацкий сезон в разгаре. Как ловить рыбу и не попадаться на штрафы за улов несоответствующего размера «Курер» объясняет вместе с Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Народные новости

О человеческой жестокости «Куреру» рассказала жительница Слуцка Татьяна Шах. В подвале дома по 14 Партизан кто-то умертвил четырёх котов. Такие факты не должны замалчиваться и оставаться безнаказанными, считает женщина.

Наталья, жительница деревни Городищи, интересуется историей деревни. Она показала фото домов, чтобы доказать, что деревянная архитектура на селе может быть интересной и необычной.