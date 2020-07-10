В Слуцке женская консультация всё-таки переехала. Но приём плановых осмотров не возобновляется

С понедельника, 13 июля, женская консультация в Слуцке будет работать на прежнем месте — в лечебно-диагностическом корпусе Слуцкой ЦРБ.

Эту информацию «Кур`еру» сообщили в самом учреждении. Добавив, что сегодня приём не осуществляется, поскольку сотрудники заняты организационными вопросами.

Несмотря на переезд, в женской консультации по-прежнему будет вестись приём только беременных и оказываться экстренная помощь. Приём плановых осмотров не возобновляется.

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Также с 13 июля в женской консультации будет осуществляться приём детским гинекологом. Ранее он временно принимал в детской поликлинике.

Стоит отметить, что разговоры о переезде женской консультации велись с прошлой недели. Ещё в среду, 7 июля, в администрации ЦРБ «Кур`еру» ответили, что вопрос снят с обсуждения и всё остаётся без изменений.

Напомним, что ранее Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, пояснял «Кур'еру», что перенос женской консультации был связан со сложной эпидемиологической обстановкой. Такие меры были предприняты для уменьшения риска получения инфекции беременными женщинами.