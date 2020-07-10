«В этот период достаются все скелеты из шкафа». Глава ЦИК ответила, почему устраняют конкурентов Александра Лукашенко

Лидия Ермошина дала интервью «РИА Новости», посвящённое избирательной кампании. Глава ЦИК, кроме прочего, ответила на вопрос журналиста о том, почему, как считают многие, власти устраняют самых сильных оппонентов Александра Лукашенко на выборах. Имеется в виду массовая отбраковка подписей за выдвижение кандидатом Валерия Цепкало, в результате чего над ним нависла угроза вылета из президентской гонки, а также уголовное дело против Виктора Бабарико.

Итак, ответ:

«Я не отношусь к властям, я всего лишь представитель избирательной администрации, имеющей дело с теми людьми, которые приносят нам документы в ходе избирательных кампаний. Мы не оцениваем вообще ничью политическую силу. Мы оцениваем только формальные документы, которые к нам поступают.

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Что же касается тех, кто участвует в выборах, я думаю, что люди любого уровня, которые идут на выборы, должны всегда помнить, что в этот период достаются все скелеты из шкафа, если они у кандидатов имеются. И нужно быть к этому готовыми. Чем закончится этот процесс — всегда непредсказуемо, поэтому каждый из тех, кто идёт на выборы, должен оценить ситуацию: для чего он идёт, зачем ему это нужно и какие последствия может повлечь".

И рассказала о поступающих угрозах:

«Анонимные запугивающие письма в ЦИК приходят по электронному адресу. Есть звонки, они особенно активизировались, когда, например, арестовали господина Бабарико, и у нас на горячую линию стали поступать угрозы, хотя мы к аресту, естественно, никакого отношения не имеем, но нас почему-то выбрали в качестве козлов отпущения. Если изучить эти тексты, видно, что их пишут неадекватные люди. Все политические кампании пробуждают, скажем так, определённые психопатические настроения у людей, которые психологически нестабильны.

Я хожу без охраны, но я вообще не хожу уже по улицам. То есть я приезжаю на работу и уезжаю на машине домой, в Дрозды. По сути дела, если бы не огороженный посёлок, у меня не было бы возможности дышать свежим воздухом. А опасаться или не опасаться за свою безопасность — это бесполезно. Я думаю, что нужно, во-первых, всегда сохранять присутствие духа, и, во-вторых, верю в наши правоохранительные органы".

И о том, как идущий в президенты Сергей Черечень заявил, что сдал меньше подписей, чем ему насчитал ЦИК:

«Это нелепо, конечно. Более того, Черечень уже ничего не утверждает (некоторые СМИ со ссылкой на источники писали, что на Черечня надавили, чтобы он признал „надбавленные“ ему подписи — Прим. ред.). Он повинился и сказал, что просто-напросто они вели речь о выверенных подписях, а остальные поданные как бы не проверялись. Это говорит, опять-таки, что претенденты не руководят в должной мере своими инициативными группами. Но, поверьте, у них и нет такого механизма. Даже представители Бабарико, у которого группа адвокатов, где чёткая иерархия и организация, и то начинают утверждать, что в каких-то районах они вообще не сдавали подписи. Но такого не может быть, чтобы местные районные комиссии стали приписывать подписи потенциальному кандидату, который находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела. Это даже трудно предположить».

А ещё — о том, почему в этом году агитацию на выборах разрешили только на окраинах Минска:

«Когда господин Тихановский превратил пикеты по сбору подписей в политические агрессивные мероприятия, которые могли вообще неизвестно чем закончиться… Причём лично я за что боролась, на то и напоролась, потому что я ратовала за демократию, а ко мне собрались прийти домой под видом пикета и сбора подписей. Поэтому, когда поведение отдельных граждан стало непредсказуемым, это привело к последующему принятию решений местными властями, которые просто-напросто оставили для агитации во всех городах и весях только те места, которые и ранее были отведены для ведения общественно-массовых мероприятий. Не надо никогда принимать демократические решения за попустительство, за возможность вести себя недипломатично и не по правилам. К сожалению, такое поведение было, и оно привело к этим последствиям. И когда мы опять восстановим эту политическую культуру, на каких выборах — я теперь не знаю».

О правозащитниках:

«Кто такие правозащитники в Республике Беларусь? Это некие самозваные граждане, которые почему-то себе присвоили право считать себя правозащитниками и делать экспертные заключения. То есть любой из нас вправе считать себя правозащитником. Оперировать мнением этих людей просто-напросто нелепо, это обычные люди».

О декларации Бабарико, из-за ошибок в которой его могут лишить участия в выборах:

«Что же касается особенностей декларации господина Бабарико, могу сказать, что перечисление сведений о том, у кого он хранит деньги, не предусмотрено постановлением Совмина, который утвердил данную форму декларации. Мы не проверяем ни банковские счета, ни где хранит свои деньги кандидат, он может их и под матрасом хранить. Указано это подобным образом именно потому, что декларация подписана уже после возбуждения уголовного дела в отношении господина Бабарико. То есть он хотел показать некую легальность конкретных сумм именно в рамках возбуждённого уголовного дела. К выборам это никакого отношения не имеет.

Относительно решения о регистрации, которое примет Центральная комиссия, я пока ничего не могу сказать. Но декларация Бабарико, как и декларации других претендентов на пост президента, направлена в профильные организации, которые занимаются проверкой денег, недвижимости — кроме банков. Все сведения, которые касаются денежных сумм, хранящихся в банках, составляют тайну, поэтому в банки декларации не направляются.

Главное в данном случае — законность получения дохода, а не то, что деньги хранятся у друга. То есть если источники дохода будут законные, одолжил он кому-то деньги или нет, не имеет никакого значения".

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