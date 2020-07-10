С 11 июля в Беларуси открывается сезон охоты на бекаса. Он продлится по вторую субботу августа

Об этом «Кур'еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Охотиться можно в светлое время суток ружейным способом с подхода, используя при этом гладкоствольное охотничье оружие, снаряжённые дробью патроны и охотничьих собак — легавых, спаниелей, ретриверов, а также безружейным способом — с помощью ловчих птиц. С одной собакой могут охотиться до трёх охотников, в их путёвках должны быть указаны порода и кличка собаки, номер её регистрационной карточки.

Рклама

Некогда данный вид охоты осуществлялся на два вида пернатой дичи — бекаса и дупеля. Однако из-за существенного сокращения численности популяции дупель был исключён из перечня охотничьих животных и включён в Красную книгу Беларуси. Учитывая, что бекас и дупель в летне-осенний период занимают практически одни и те же места обитания, имеют схожие морфологические (размер, окрас) и поведенческие признаки, каждый охотник должен уметь чётко различать эти два вида в процессе охоты на бекаса.

Бекас отличается белым без пестрин брюшком и чёрно-рыжими крайними рулевыми перьями. У дупеля пёстрое брюшко и бока, а также белые три крайние пары рулевых перьев. Именно белые крайние рулевые перья позволяют охотнику уверенно отличить дупеля от бекаса во время взлета птицы и её полета.