«Что результат будет высоким, я знала с самого начала». Выпускница 11-й школы получила 100 баллов на ЦТ

В 2019 году белорусский язык на 100 баллов сдали 42 человека. В этом — 78. В их числе Валерия Барановская, выпускница средней школы № 11.

Девушка отмечает, что готовилась к испытанию не только в последний год обучения в школе. Кроме этого, помогли и участие в олимпиадах, факультативные занятия, выполнение заданий ЦТ прошлых лет. И, конечно, замечательный педагог Светлана Иосифовна Сапежинская.

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«Что результат будет высоким, я знала с самого начала, так как была уверена в своих силах и знаниях, — говорит Валерия. — На первом репетиционном тестировании мне удалось набрать 99 баллов, на втором — 98. Но когда в результатах увидела цифру 100, моей радости не было границ». По словам Валерии, если действительно хотеть и упорно идти к своей цели, то возможно всё: «У нас созданы все условия, чтобы получить качественное образование и развиваться как личность».

Как пишет «Слуцкий край», девушка уже определилась с будущей профессией, выбор стоит между двумя белорусскими вузами, но какая специальность — пока секрет.