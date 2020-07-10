В Слуцке показали, как платить за проезд в автобусе по QR-коду. Это очень просто

В пятницу, 10 июля, в Слуцке на площадке возле автовокзала состоялась пресс-конференция «Миноблавтотранса», автобусного парка № 2 и «Белинвестбанка». Журналистам рассказали и показали, как в Слуцке будет работать электронная оплата проезда по QR-коду.

Как это работает

«Кур'ер» уже рассказывал, как оплатить проезд в городском общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати».

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Для этого нужно установить приложение на свой мобильный телефон. Его можно скачать и в App Store, и в Google Play. Приложение бесплатное. Далее нужно зарегистрироваться в нём, введя идентификационный номер из паспорта. В приложении создастся электронный кошелёк. Его можно пополнить с карты любого белорусского банка, которая поддерживает функцию 3-D Secure, без комиссии, нажав кнопку «Пополнить».

Когда вы входите в автобус, вам нужно открыть приложение, нажать на квадратик в правом углу и направить камеру смартфона на табличку с QR-кодом, которая прикреплена к стенке автобуса. Приложение покажет вам, что проезд оплачен.

Как кондукторы проверяют оплату по QR-коду

Когда такая система заработает в Слуцке

Как это уже работает в других городах

У кондуктора есть специальная карточка с QR-кодом. Вы снова нажимаете в приложении на квадратик в правом верхнем углу, сканируете код с карточки кондуктора, и на экране появляется информация, что ваш проезд оплачен (как на верхнем фото). Вы показываете экран своего смартфона кондуктору. После этого билет становится предъявленным к оплате и его повторное использование невозможно.Сегодня в Слуцке пошёл первый автобус с возможностью оплаты по QR-коду: автобус № 16. По словам, директора автобусного парка № 2, в течение следующей недели во всех слуцких городских автобусах появится возможность оплатить проезд таким образом.

Как рассказал Вадим Пешкур, заместитель управляющего дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Минску и Минской области, система работает уже в 18-ти городах Беларуси: во всех областных городах, Минске и ряде районных центров. Ежемесячно системой «Оплати» пользуется около 13 000 человек по всей стране.

Первым на эту систему перешёл Борисов в феврале 2020 года. В Минске система пока работает только в тестовом режиме на некоторых маршрутах.

В планах внедрить систему в Молодечно, Солигорске и Жодино.

Денис Гайшун, главный инженер «Миноблавтотранса», рассказал, что до конца года предприятие планирует перевести на электронную оплату проезда по QR-коду все райцентры Минской области.

Что это даст автопарку и кондукторам

Все электронные билеты, которые проверил кондуктор, засчитываются ему как проданные, то есть, «идут» в премию, как и обычные бумажные билеты.

Кондуктора, который достигнет определённых показателей по проверке электронных билетов, ждёт поощрение от «Белинвестбанка». Об этом на пресс-конференции сказал Вадим Пешкур. Также Вадим Евгеньевич отметил, что кондуктору при таком способе оплаты проезда не нужно контактировать с бумажным билетом, с наличными деньгами, и это удобно.

Николай Валетко сказал, что уверен — внедрение альтернативного способа оплаты проезда будет способствовать увеличению пассажиропотока.