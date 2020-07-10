В Европарламенте прошли дебаты о выборах в Беларуси. Руководство ЕС уже направляет предупреждения властям

В Европейском парламенте в четверг, 9 июля, состоялись дебаты по международной проблематике и соблюдению прав человека, на которых также обсуждалась текущая ситуация в Беларуси.

До начала дебатов перед евродепутатами с докладом выступил Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Еврокомиссии. Он заявил, что его ведомство обращает пристальное внимание на предстоящие 9 августа выборы президента Беларуси, и высказал озабоченность преследованиями и арестами потенциальных кандидатов и активистов в нашей стране. Он подчеркнул, что ожидает приглашения западных наблюдателей на выборы в Беларуси. Также он призвал и дальше работать в целях укрепления суверенитета нашей страны, соблюдения свобод и процветания жителей Беларуси. Он отметил прогресс в отношениях ЕС с Беларусью, упомянув недавнее соглашение о визах, а также финансовое сотрудничество и партнёрство в сфере экологии. Для решения проблем, в том числе по вопросам ядерной безопасности, по его словам, нужно оставаться открытыми к дальнейшему сотрудничеству, но также нужно стремиться к развитию демократии и фундаментальных прав. Боррель заявил, что выборы президента Беларуси определят дальнейшие двусторонние отношения.

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Евродепутат Андрюс Кубилюс заявил, что за 26 лет авторитарного правления Лукашенко люди в Беларуси заслуживают перемен и более половины населения страны желает изменений. Он отметил, что культурная элита страны выступает с критикой действий властей, а белорусские блогеры создали настоящую «сеть сопротивления». Кубилюс напомнил, что главные потенциальные кандидаты в президенты — Бабарико и Тихановский — находятся под стражей, также арестованы многие известные оппозиционные лидеры, такие как Павел Северинец. Он призвал обозначить позицию ЕС тремя посланиями:

первое — белорусам о солидарности с ними в их стремлении к изменениям и преобразованиям;

второе — белорусской номенклатуре о том, что если преследования продолжатся, а политические заключённые не будут освобождены, то за этим последуют санкции;

третье — послание самим себе о том, что необходимо продолжать отстаивать права и свободы соседей.

Парламентарий Роберт Бедронь начал выступление со слов «жыве Беларусь» и также говорил о необходимости выдвижения требований Лукашенко об освобождении политзаключённых и проведении честных выборов. Он заявил, что политика ЕС в отношении Беларуси должна иметь явные «красные линии», а Европарламент должен сделать чёткое заявление по этому вопросу как можно быстрее.

Пятрас Ауштрявичус вновь отметил, что общественное недовольство политикой в Беларуси вылилось в акции протеста, а белорусский режим застрял в прошлом с его репрессиями, запугиваниями и массовыми арестами. Он напомнил, что сотрудники КГБ занимаются похищением обычных людей, потенциальные кандидаты в президенты Бабарико и Тихановский в тюрьме, а оппозиционер Николай Статкевич спустя 3 года после освобождения снова заключён под стражу, как и Павел Северинец. Депутат назвал строительство АЭС в Островце «троянским конём для европейской безопасности» из-за непрозрачности этого процесса. По его мнению, структуры ЕС должны выработать чёткую стратегию взаимодействия с Беларусью, но также должны быть открыты для помощи простым белорусам. По его мнению, санкции в отношении нашей страны ослабили слишком рано. «Жыве Беларусь!» — закончил выступление Ауштрявичус.

Виола фон Крамон-Таубадель считает трагедией то, что страна в центре Европы ещё практикует смертную казнь, а её президент отрицает коронавирус и в качестве средства от него советует ходить в баню. Она считает, что люди в Беларуси хотят изменений — именно поэтому стоят в «цепях солидарности» в поддержку кандидатов. Она считает, что на президентских выборах в нашей стране обязательно должна присутствовать наблюдательная миссия ЕС.

Позиция евродепутата Ману Пинеды отличалась от мнения большинства его коллег.

— Сегодня вы здесь обсуждаете Беларусь, потому что в ней вскоре состоятся выборы, а она союзник России. И вы бы хотели повлиять на эти выборы. Это называется вмешательством — то, что вы обычно осуждаете в других странах. Такие действия были опасны в прошлом: к примеру, когда мы стремимся любой ценой сменить правительство в другой стране, то это иногда приводит к тому, что в ней появляются министры-нацисты, как это было в случае Украины, — заявил депутат.

Он отметил, что восточная граница ЕС сейчас является крайне милитаризованной зоной, упомянул развёртывание войск НАТО близ российской границы и подчеркнул, что эскалация не в интересах европейцев. Он считает, что не нужно в отношении соседей использовать санкции и вступать с ними в конфронтацию.

Депутат Михаэль Галер возразил своему коллеге.

— Нужно сказать, что это было впечатляюще — то, что мы услышали от предыдущего спикера. Такое впечатление, что это было сказано в поддержку господина Лукашенко. Просто будьте готовы, что после 26 лет люди Беларуси устали от этого режима. Они хотят изменений. Не мы призываем к изменениям, это делают люди в стране. Миссия ОБСЕ должна направиться туда, и это крайне важно. Политзаключённых должны освободить, все кандидаты должны принять участие в выборах.

В подобном ключе высказались депутаты Нореберт Нойзер, Карин Карлсбро, Евген Томак.

Юозас Олекас отметил, что 2020 люди запомнят как год изменений. Но, по его мнению, в Беларуси этих изменений увидеть нельзя, а предвыборная кампания сопровождается преследованием кандидатов и несогласных, выходящих на улицы. Он считает, что именно поэтому нужно усилить санкции против режима Лукашенко, но они не должны затронуть простых белорусов — как, например, в случае возможности учёбы в Евросоюзе.

В конце Жозеп Боррель полностью согласился с оценкой ситуации в Беларуси, которая была дана большинством парламентариев, а также сообщил, что руководство ЕС уже направляет предупреждения властям нашей страны по официальным каналам. Он заявил, что в данном случае необходимо ограниченное вмешательство инструментами, которые имеются в их распоряжении, а также заверил, что наблюдает за ситуацией и принимает решения по ходу её развития.

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