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«Боюсь потерять любовь и уважение мужа». Случчанки рассказали о своих мечтах и страхах

Виктория Капская
Виктория Капская
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Женский проект газеты «Кур'ер» Lampa запустил серию опросов среди девушек и женщин Слуцка. С помощью первого опроса мы решили узнать, чего они боятся и о чём мечтают. В опросе участвовала 21 случчанка.

Случчанки рассказали о своих мечтах и страха. Опрос

О чём мечтают случчанки?

  • «Мечтаю о загородном доме и об авто — ну это материальные мечты. А самая главная мечта — чтобы сын выпускник поступил, выучился и обязательно нашёл себя как высокооплачиваемого специалиста».
  • «Мечтаю о большой и дружной семье, в которой будет царить мир, любовь, понимание и гармония. Мечтаю увидеть как можно больше интересных мест со свой семьёй. Мечтаю о том, что моя работа будет приносить мне не только удовольствие, но и достойную заработную плату. Мечтаю развить свой бизнес, чтобы он приносил постоянный доход, пусть даже небольшой».
  • «Об идеальном мире во всём мире».
  • «Жить на берегу тёплого моря».
  • «Мечтаю уехать из Беларуси».
  • «О пассивном доходе».
  • «О большом доме у леса».
  • «Открыть ИП».

Чего боятся девушки?

  • «Потерять близких людей».
  • «Грызунов».
  • «Потерять любовь и уважение мужа».
  • «Боюсь, что ничего не изменится в делах нашей страны».
  • «Остаться без работы».
  • «Войны. Все боятся войны. Беспредельный хаос, когда неизвестно, за что убивают людей, даже тех, кто вообще не представляет угрозы как противник. Бесконечная жестокость в равнодушии к ближнему, процветание воровства, предательства, смерти — настоящий земной ад. Это правда страшно».
  • «Боюсь потерять себя».
  • «Неизлечимой болезни. Я не хочу умирать».


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тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
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