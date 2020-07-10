«Боюсь потерять любовь и уважение мужа». Случчанки рассказали о своих мечтах и страхах

Женский проект газеты «Кур'ер» Lampa запустил серию опросов среди девушек и женщин Слуцка. С помощью первого опроса мы решили узнать, чего они боятся и о чём мечтают. В опросе участвовала 21 случчанка.
О чём мечтают случчанки?
- «Мечтаю о загородном доме и об авто — ну это материальные мечты. А самая главная мечта — чтобы сын выпускник поступил, выучился и обязательно нашёл себя как высокооплачиваемого специалиста».
- «Мечтаю о большой и дружной семье, в которой будет царить мир, любовь, понимание и гармония. Мечтаю увидеть как можно больше интересных мест со свой семьёй. Мечтаю о том, что моя работа будет приносить мне не только удовольствие, но и достойную заработную плату. Мечтаю развить свой бизнес, чтобы он приносил постоянный доход, пусть даже небольшой».
- «Об идеальном мире во всём мире».
- «Жить на берегу тёплого моря».
- «Мечтаю уехать из Беларуси».
- «О пассивном доходе».
- «О большом доме у леса».
- «Открыть ИП».
Чего боятся девушки?
- «Потерять близких людей».
- «Грызунов».
- «Потерять любовь и уважение мужа».
- «Боюсь, что ничего не изменится в делах нашей страны».
- «Остаться без работы».
- «Войны. Все боятся войны. Беспредельный хаос, когда неизвестно, за что убивают людей, даже тех, кто вообще не представляет угрозы как противник. Бесконечная жестокость в равнодушии к ближнему, процветание воровства, предательства, смерти — настоящий земной ад. Это правда страшно».
- «Боюсь потерять себя».
- «Неизлечимой болезни. Я не хочу умирать».
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