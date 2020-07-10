На рынке помидоры и сладкий перец стали дешевле. Цены на яблоки, киви и гранаты по-прежнему остаются высокими. Клубника продаётся лишь в двух местах, цены на неё высокие, так как это последняя ягода в этом сезоне. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 9 часов пятницы, 10 июля.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5−0,7 рубля

Картофель молодой — 1,2−2 рубля

Цветная капуста — 2,5 рубля (вчерашняя), 4 рубля (свежая)

Брокколи — 4−5 рублей

Огурцы — 0,8−1 рубль

Помидоры — 2−2,5 рубля

Баклажаны — 4−5 рублей

Морковь — 2−2,5 рубля

Свёкла свежая — 1 рубль

Кабачки — 1,5 рубля

Сладкий перец — 2−5 рублей

Лук репчатый — 1,5−1,8 рубля

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5−7 рублей (за 1 кг)

Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок).

Фрукты

Арбуз — 2 рубля

Дыня — 5 рублей

Гранат — 10 рублей

Киви — 10 рублей

Абрикосы — 5 рублей

Нектарин — 7 рублей

Персик — 5 рублей

Яблоки — 4−5 рублей

Груши — 4 рубля

Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)

Лесная земляника — 4 рубля (за 0,5 литра), 1,5−2 рубля (стакан)

Черника — 4 рубля (за 0,5 литра)

Черешня — 7 рублей

Виноград — 9 рублей

Апельсины — 2,5−5 рублей

Лимоны — 5 рублей

Бананы — 3 рубля

Имбирь — 4рубля

Орех грецкий — 6,5−8 рублей.

Саженцы

Роза (куст) — 2,5−12 рублей

Львиный зев (куст) — 2 рубля

Бархатцы (куст) — 1,5 рубля

Петуния — 1−2,5 рубля (ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей)

Сурфиния — 2,5 рубля

Бегония — 3,5−4 рубля

Цинерария — 0,5 рубля

Гацания — 2,5 рубля.

Рассада