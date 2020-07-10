На рынке помидоры и сладкий перец стали дешевле. Цены на яблоки, киви и гранаты по-прежнему остаются высокими. Клубника продаётся лишь в двух местах, цены на неё высокие, так как это последняя ягода в этом сезоне. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 9 часов пятницы, 10 июля.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5−0,7 рубля
- Картофель молодой — 1,2−2 рубля
- Цветная капуста — 2,5 рубля (вчерашняя), 4 рубля (свежая)
- Брокколи — 4−5 рублей
- Огурцы — 0,8−1 рубль
- Помидоры — 2−2,5 рубля
- Баклажаны — 4−5 рублей
- Морковь — 2−2,5 рубля
- Свёкла свежая — 1 рубль
- Кабачки — 1,5 рубля
- Сладкий перец — 2−5 рублей
- Лук репчатый — 1,5−1,8 рубля
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5−7 рублей (за 1 кг)
- Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок).
Фрукты
- Арбуз — 2 рубля
- Дыня — 5 рублей
- Гранат — 10 рублей
- Киви — 10 рублей
- Абрикосы — 5 рублей
- Нектарин — 7 рублей
- Персик — 5 рублей
- Яблоки — 4−5 рублей
- Груши — 4 рубля
- Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
- Лесная земляника — 4 рубля (за 0,5 литра), 1,5−2 рубля (стакан)
- Черника — 4 рубля (за 0,5 литра)
- Черешня — 7 рублей
- Виноград — 9 рублей
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Лимоны — 5 рублей
- Бананы — 3 рубля
- Имбирь — 4рубля
- Орех грецкий — 6,5−8 рублей.
Саженцы
- Роза (куст) — 2,5−12 рублей
- Львиный зев (куст) — 2 рубля
- Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
- Петуния — 1−2,5 рубля (ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей)
- Сурфиния — 2,5 рубля
- Бегония — 3,5−4 рубля
- Цинерария — 0,5 рубля
- Гацания — 2,5 рубля.
Рассада
- Лук-севок — 4,5−6 рублей
- Огурцы — 1 рубль
- Баклажаны — 0,5 рубля.
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