Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

13 июля с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина, № 2−82 (чётные), № 35, № 37.

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14 июля с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Пугачёва, № 10−14 (чётные), № 18, № 22, № 26−30 (чётные), № 36/1, № 36/2.

15 июля с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. П. Маглыша, № 1−33;

ул. К. Прокопчика, № 25−29 (нечётные), № 30−48, № 50−62 (чётные);

ул. К. Чёрного, № 1−7;

ул. Базарная, № 12, № 14;

1-й пер. Колхозный, № 2−7, № 9−15 (нечётные);

пер. Мельничный, № 3, № 5.

16 и 17 июля с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. Кононовича, № 5−27 (нечётные), № 16, № 18, № 20;

ул. 11-го Июля, № 1−39;

ул. 1-го Августа, № 4−47.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.