Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат свет
13 июля с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина, № 2−82 (чётные), № 35, № 37.
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14 июля с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Пугачёва, № 10−14 (чётные), № 18, № 22, № 26−30 (чётные), № 36/1, № 36/2.
15 июля с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. П. Маглыша, № 1−33;
- ул. К. Прокопчика, № 25−29 (нечётные), № 30−48, № 50−62 (чётные);
- ул. К. Чёрного, № 1−7;
- ул. Базарная, № 12, № 14;
- 1-й пер. Колхозный, № 2−7, № 9−15 (нечётные);
- пер. Мельничный, № 3, № 5.
16 и 17 июля с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Кононовича, № 5−27 (нечётные), № 16, № 18, № 20;
- ул. 11-го Июля, № 1−39;
- ул. 1-го Августа, № 4−47.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
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