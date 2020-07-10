«Самое громкое дело». Госканал показал видео, как банкиры дают показания против Бабарико, сидя перед ним

На ОНТ выпустили «спецрасследование» — сюжет о нашумевшем деле Белгазпромбанка, которое, по словам ведущих канала, претендует на звание самого громкого дела года. Показали кадры очной ставки: видно, как, сидя перед Виктором Бабарико, его бывшие подчинённые дают против него показания. При этом каких-либо слов самого политика не прозвучало.

В сюжете говорят, что банк стал инструментом для обогащения своего руководства, а Бабарико якобы «заставлял коллег брать взятки и передавать «откаты».

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По делу задержаны более 20 человек, в том числе Виктор Бабарико, «фигуранты активно сотрудничают со следствием».

Представитель КГБ сказал, что есть «неопровержимые доказательства» причастности всех фигурантов уголовного дела к преступлениям, которые вменяют им в вину.

Видео: Телеканал ОНТ

Начинается репортаж кадрами очной ставки Виктора Бабарико и Кирилла Бадея, исполняющего обязанности председателя правления Белгазпромбанка.

Бадей называет компании (в том числе «ПриватЛизинг», «Правовой диалог» и «Системы обработки») и фамилии людей, от которых получал наличные деньги — от 250 тысяч до 300 тысяч долларов в год.

— Данные денежные средства я не пересчитывал, передавал Виктору Дмитриевичу. И в этот или на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который причитался мне, — рассказывает Бадей.

Во время рассказа Кирилла Бадея несколько раз показывают Виктора Бабарико. — Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам, — продолжает Бадей и называет фамилии конкретных людей. Он также добавляет, что занимался всем этим по указанию Виктора Бабарико, а деньги передавались за сотрудничество с указанными компаниями.

Про «Приват Лизинг»

Значительная часть сюжета посвящена компании «ПриватЛизинг». — Если вкратце, то суть этого бизнеса заключалась в следующем. «ПриватЛизинг» реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом за эти товары за счет кредитных ресурсов банка. Таким образом успешность ведения бизнеса напрямую зависела от условий кредитования их банком, — поясняет в эфире Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси.

Почему «ПриватЛизинг» сотрудничал именно с Белгазпромбанком, в сюжете объясняют тем, что один из ее учредителей — Андрей Харланович — работал ранее в этом банке.

— Руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие — за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката, — рассказывает представитель КГБ.

Бывший заместитель Виктора Бабарико Дмитрий Кузьмич на кадрах оперативной съемки рассказывает, что о том, как будут распределяться деньги, озвучивалось на первой встрече: «25% у Валерия Владимировича Селявко (один из основателей банка, умер в 2011-м), 25 у Виктора Дмитриевича Бабарико и по 10 у остальных».

Работающую схему «отмывания» вскрыть мешало большое количество звеньев цепи перевода денег, говорит Бычек.

— На имя юриста банка, а также сотрудника банка и по совместительству близкого друга Бабарико были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей «ПриватЛизинга». Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карты.

Дмитрий Кузьмич информацию подтверждает. Говорит, что Бабарико передал на подписание документы, а через какое-то время и пластиковую карту от имени этой компании. «И на протяжении 3−4 лет мне регулярно при наличии дивидендов от деятельности компании на территории Республики Беларусь перечислялись средства. Суммы от 10 до 15 тысяч долларов. Общая сумма около 140 тысяч долларов», — утверждает Кузьмич.

По упрощенной схеме

Еще один обвиняемый — Сергей Шабан, заместитель председателя Белгазпромбанка, — во время допроса рассказывает про свою иностранную компанию.

— Она не вела хозяйственную деятельность. Это личный кошелек. Это какой-то счет безналичный для личного распоряжения. Без осуществления хозяйственной деятельности.

Как звучит в репортаже, 4 года назад, когда банком заинтересовались контролирующие органы, схему упростили — деньги передавали прямо в кабинетах Кирилла Бадея.

— Все встречи проходили в служебном кабинете Кирилла Георгиевича Бадея, расположенном на 4-м этаже здания центрального аппарата ОАО «Белгазпромбанк». При встрече мы переходили в прилегающую комнату отдыха, где я в присутствии Бадея оставлял пакет с деньгами на диване. Мне было понятно, что эти деньги Кирилл Георгиевич несет своему руководителю, председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Бабарико, — зачитывает журналист показания учредителя «ПриватЛизинга» Андрея Харлановича.

— В 2018 году от Бабарико Виктора Дмитриевича поступило предложение войти в состав участников компании «ПриватЛизинг» и за счет поступающих дивидендов выплачивать денежное вознаграждение за работу «ПриватЛизинга» с Белгазпромбанком. На данное предложение я согласился. За 2019 год на меня была распределена часть дивидендов, и после того, как деньги были зачислены на карт-счет, я записался на прием к Виктору Дмитриевичу Бабарико. Мы с ним встретились и было оговорено, что я должен снять 190 000 евро для передачи, — говорит на камеру соучредитель компании «ПриватЛизинг» Антон Морозов.

«Неопровержимые доказательства»

— Поясняю, что фактическим руководителем по получению незаконных денежных вознаграждений от ООО «ПриватЛизинг» являлся бывший председатель банка Бабарико В.Д., — уже зачитывает показания Бадея журналист.

— Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям. Так, осуществляя переводы денежных средств, распоряжаясь ими при помощи банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы. При помощи зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток. Взяточничество ассоциируется у обывателя с получением незаконного денежного вознаграждения государственными служащими, чиновниками. Вместе с тем, Уголовный кодекс Республики Беларусь определяет должностное лицо не только как представителя власти, но и как лицо, занимающее на различных предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности должности, связанные с выполнением организационных, распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также лиц, уполномоченных на совершение юридически значимых действий. Аналогичный подход к определению должностных лиц и коррупции содержится в международных нормативно-правовых актах, — заявляет Константин Бычек.

«Сам же Виктор Бабарико не нашел, что ответить на предъявленные обвинения, а ведь до этого не раз заявлял о своей законопослушности и неподкупности», — заканчивают репортаж спецрасследователи.

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