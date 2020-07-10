В Слуцке открылся магазин уходовой косметики «Леруа». Фото

В торговом центре «Калейдоскоп» открылся магазин уходовой и декоративной косметики «Леруа». Его директор Кристина Худзик рассказала «Кур'еру», почему решила его открыть, а также об особенностях работы.

«Мне не хватало в Слуцке такого магазина. Уверена, он будет отличаться по сервису от других точек, что есть в нашем городе. Я за ненавязчивый сервис. Мы хотим, чтобы в нашем магазине было комфортно», — рассказывает Кристина.

Какая косметика есть в магазине «Леруа»

Реклама

На сегодняшний день в магазине представлена уходовая натуральная косметика (например, корейская): крема для лица и тела для мужчин, женщин и детей. Со временем в магазине появится и декоративная косметика.

Доставка

Доставка действует по городу и району. По городу доставка бесплатная, если сделан заказ на 20 рублей. Если на меньшую сумму — доставка обойдётся в 2 рубля. По району доставка бесплатная при совершении покупки от 50 рублей, на меньшую сумму — 5 рублей.

Чем ещё будет удивлять магазин

По словам Кристины Худзик, она планирует приглашать в магазин специалистов сферы красоты, например, косметолога, визажиста. Чтобы они могли рассказать девушкам Слуцка, как правильно ухаживать за собой, как выбирать средства.

Как связаться с «Леруа»

Магазин «Леруа» можно найти в Instagram . Директор магазин будет рада обратной связи от посетителей, а также любым предложениям и замечаниям. Также в аккаунте регулярно будут проводиться конкурсы и розыгрыши подарков.

Связаться с магазином можно по номеру телефона 8 033 635 39 76.

Адрес: ТЦ «Калейдоскоп» (2 этаж), ул. Уласовца, д. 3.

Режим работы:

вторник-пятница — с 10 до 19 часов,

суббота-воскресенье — с 9 до 16 часов. Без обеда. Понедельник — выходной.

УНП 691 865 386 ИП Худзик А.В.