В Слуцке открылся магазин уходовой косметики «Леруа». Фото

В торговом центре «Калейдоскоп» открылся магазин уходовой и декоративной косметики «Леруа». Его директор Кристина Худзик рассказала «Кур'еру», почему решила его открыть, а также об особенностях работы.
«Мне не хватало в Слуцке такого магазина. Уверена, он будет отличаться по сервису от других точек, что есть в нашем городе. Я за ненавязчивый сервис. Мы хотим, чтобы в нашем магазине было комфортно», — рассказывает Кристина.
Какая косметика есть в магазине «Леруа»
На сегодняшний день в магазине представлена уходовая натуральная косметика (например, корейская): крема для лица и тела для мужчин, женщин и детей. Со временем в магазине появится и декоративная косметика.
Доставка
Доставка действует по городу и району. По городу доставка бесплатная, если сделан заказ на 20 рублей. Если на меньшую сумму — доставка обойдётся в 2 рубля. По району доставка бесплатная при совершении покупки от 50 рублей, на меньшую сумму — 5 рублей.
Чем ещё будет удивлять магазин
По словам Кристины Худзик, она планирует приглашать в магазин специалистов сферы красоты, например, косметолога, визажиста. Чтобы они могли рассказать девушкам Слуцка, как правильно ухаживать за собой, как выбирать средства.
Как связаться с «Леруа»
Магазин «Леруа» можно найти в Instagram . Директор магазин будет рада обратной связи от посетителей, а также любым предложениям и замечаниям. Также в аккаунте регулярно будут проводиться конкурсы и розыгрыши подарков.
Связаться с магазином можно по номеру телефона 8 033 635 39 76.
Адрес: ТЦ «Калейдоскоп» (2 этаж), ул. Уласовца, д. 3.
Режим работы:
- вторник-пятница — с 10 до 19 часов,
- суббота-воскресенье — с 9 до 16 часов. Без обеда. Понедельник — выходной.
УНП 691 865 386 ИП Худзик А.В.
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