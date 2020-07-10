От капкейка до свадебного торта. Посмотртите, какие десерты делают слуцкие кондитеры

В июле отмечают два самых сладких праздника в году — День шоколада и День торта. Мы собрали для вас шедевры кондитерского искусства от слуцких мастеров, чтобы вы смогли вдохновиться их творчеством и насладиться не только вкусом, но и внешним видом десерта.

Юлия Андросюк

Торты, капкейки, трайфлы, шоколадные конфеты, сладкие булочки, пироги с мясной начинкой. Контакты:

Instagram: @bakery_slutsk

Телефон: ((29) 796 64 72

физ.лицо Андросюк Ю. А. МА 6 118 786

Елена Черепок

Кремовые и муссовые торты, различные пирожные, десерты, зефир, капкейки, трайфлы, пасхальные куличи. Контакты:

Instagram: @elena.tort.slytck

Телефон: (8044) 782 61 90

физ. лицо Черепок Е.Н. МА 7 321 008

Анастасия Гапанович

Вкусные домашние торты на любой вкус и любое торжество. А также трайфлы, капкейки, кейк-попсы, пирожные. Контакты:

Instagram: @anastasia_sweetcake

Телефон: (8033) 366 90 90

физ. лицо Гапанович А. Н. КА 5 263 153

Анастасия Маркелова

Торты на заказ. Создаю ваш индивидуальный дизайн свадебного торта. Контакты:

Instagram: @stasja83

Телефон: (8029) 565 09 17 (мтс) (8044) 7 621 587 (А1)

физ. лицо Чурсина А. А. КВ 1 085 681

Наталья Нарывская

Клубника в бельгийском шоколаде. Контакты:

Instagram: @mis_sberry

Телефон: (8029) 515 80 09

физ. лицо Нарывская Н. О. КА 9 320 322

Марина Разуменко