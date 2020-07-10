От капкейка до свадебного торта. Посмотртите, какие десерты делают слуцкие кондитеры

В июле отмечают два самых сладких праздника в году — День шоколада и День торта. Мы собрали для вас шедевры кондитерского искусства от слуцких мастеров, чтобы вы смогли вдохновиться их творчеством и насладиться не только вкусом, но и внешним видом десерта.
Юлия Андросюк
Торты, капкейки, трайфлы, шоколадные конфеты, сладкие булочки, пироги с мясной начинкой.
Контакты:
Instagram: @bakery_slutsk
Телефон: ((29) 796 64 72
физ.лицо Андросюк Ю. А. МА 6 118 786
Елена Черепок
Кремовые и муссовые торты, различные пирожные, десерты, зефир, капкейки, трайфлы, пасхальные куличи.
Контакты:
Instagram: @elena.tort.slytck
Телефон: (8044) 782 61 90
физ. лицо Черепок Е.Н. МА 7 321 008
Анастасия Гапанович
Вкусные домашние торты на любой вкус и любое торжество. А также трайфлы, капкейки, кейк-попсы, пирожные.
Контакты:
Instagram: @anastasia_sweetcake
Телефон: (8033) 366 90 90
физ. лицо Гапанович А. Н. КА 5 263 153
Анастасия Маркелова
Торты на заказ. Создаю ваш индивидуальный дизайн свадебного торта.
Контакты:
Instagram: @stasja83
Телефон: (8029) 565 09 17 (мтс) (8044) 7 621 587 (А1)
физ. лицо Чурсина А. А. КВ 1 085 681
Наталья Нарывская
Клубника в бельгийском шоколаде.
Контакты:
Instagram: @mis_sberry
Телефон: (8029) 515 80 09
физ. лицо Нарывская Н. О. КА 9 320 322
Марина Разуменко
Торты и десерты handmade.
Контакты:
Instagram: @marinesko_cakes
Телефон: (8029) 871 50 95
физ. лицо Разуменко М.А. KE 5 019 828
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.