Как пользоваться услугами банка удалённо. Ответы на часто задаваемые вопросы

Сегодня, когда Минздрав рекомендует избегать мест скопления людей, задача Белагропромбанка — создать максимально удобные и безопасные условия обслуживания своих клиентов.
Наиболее оптимальным решением во время пандемии коронавируса является использование каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Это рациональное решение, которое сократит количество контактов и посещений общественных мест.
Инна Семак, заместитель начальника ЦБУ № 542 (г.Слуцк) Региональной дирекции Минской области ОАО «Белагропромбанк», рассказала о том, как получать банковские услуги удалённо, не подвергая своё здоровье лишнему риску.
Какие преимущества получает клиент при подключении к удалённым системам обслуживания?
— Безусловно, это удобство, безопасность, простота использования.
Белагропромбанк предлагает своим клиентам SMS- USSD-банкинг, но наиболее удобными и функциональными системами ДБО являются интернет-банкинг и мобильный интернет-банкинг. К ним можно подключиться не выходя из дома в режиме реального времени.
Система имеет удобный и понятный любому пользователю интерфейс, не нужно обладать специальными знаниями и навыками, чтобы управлять собственными денежными средствами. Доступ к счетам и банковским услугам обеспечивается в режиме 24/7, 365 дней в году, в любой точке мира, где есть доступ в Интернет.
Какие банковские услуги доступны в системах ДБО?
— С помощью интернет-банкинга и мобильного приложения можно оплатить более 60 000 различных услуг через систему «Расчёт (ЕРИП)», пополнить вклады и карточки большинства банков страны, купить билеты на различные мероприятия, а для тех услуг, которых нет в списке, есть произвольный платёж по указанным клиентом реквизитам.
Сегодня физическое лицо может воспользоваться практически любым банковским продуктом или услугой через каналы ДБО.
Нужны деньги для крупных покупок — пожалуйста. Можно оформить заявку на кредит.
Понравился товар на сайте интернет-магазина — банк рассмотрит онлайн-заявку и выдаст кредит на покупку.
Нужна дебетовая банковская платёжная карточка, но нет времени для посещения банка — закажите онлайн! От карты БЕЛКАРТ до премиального продукта VISA Platinum. В банк нужно будет обратиться только для получения карточки.
Какие услуги наиболее востребованы вашими клиентами?
— Очень популярны среди наших клиентов услуги по размещению через ДБО денежных средств во вклады. Расскажу о них немного подробнее. Речь идёт о вкладах сберегательной линейки «Сплошные плюсы» с широким выбором по условиям хранения денежных средств. Желающие накопить денег и иметь возможность постоянно пополнять счёт могут воспользоваться прежде всего отзывным вкладом «Плюс к накоплениям». Для тех, у кого уже имеются сбережения и кому может понадобиться воспользоваться частью сбережений (при этом можно и полностью снять средства), хорошим предложением является отзывный вклад «Плюс к возможностям». И конечно, вклад с самым широким диапазоном сроков хранения и с высокой доходностью — безотзывный вклад «Плюс к стабильности».
По всем депозитам, открытым через каналы ДБО, капитализация осуществляется 2 раза в месяц, а по вкладам, открытым в рамках рекламной акции «Ягодный промокод» на 95 дней, — ежедневно.
Какой сейчас самый выгодный вклад в Белагропромбанке?
— Из депозитов сроком хранения более 1 года это безотзывный вклад «Плюс к стабильности», заключаемый клиентом в режиме онлайн на 370 дней в рамках рекламной акции «Ягодный промокод». Размер ставки в белорусских рублях — 13,5% годовых, в долларах США — 2,3% годовых. Его необходимо оформить до 20 июля, в период действия акции.
Из депозитов на короткие сроки это безотзывный банковский вклад «ПЛЮС к ЛЕТУ», заключаемый клиентом в режиме онлайн на 35 дней. Размер ставки в белорусских рублях — 12,5% годовых, в долларах США — 1,0% годовых, в евро — 0,5% годовых, в российских рублях — 4,4% годовых. Его можно оформить
Сейчас очень популярны интернет-покупки, какое решение может предложить Белагропромбанк?
— Безусловно, виртуальную банковскую платёжную карточку (нереальная карта). Она не имеет физического носителя, а значит, защищена от большинства способов мошенничества. Карта представляет собой набор реквизитов, идеальна для совершения платежей онлайн и при этом обладает всеми достоинствами международной карты
Visa Сlassic!
Такая карточка — отличное решение обезопасить денежные средства на вашей зарплатной карточке. Переводите на виртуальную карточку только ту сумму, на которую хотите совершить операцию, а для большей безопасности можно подключить дополнительную защиту по технологии 3D-Secure.
Как обезопасить свои финансы при совершении банковских операций?
— Расплачивайтесь картой. Поменьше пользуйтесь банкоматами, другими контактными устройствами и, конечно, наличной валютой.
Не забывайте о безопасности финансовой: не сообщайте никому данные своих карточек, паспорта, доступа в ДБО, коды, приходящие на телефон от банка, и другую личную информацию; помните, что люди, обращающиеся к вам через соцсети или по телефону, могут быть не теми, кем представляются.
Соблюдение данных правил не только обезопасит ваше здоровье и финансы, но и сделает вашу жизнь удобнее.
* ставки по депозитам Белагропромбанка действительны по состоянию на 20.06.2020
ОАО «Белагропромбанк»
УНП 100 693 551
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