«Раз кино появилось, то грош цена сценарию». Что сказали о «спецрасследовании» ОНТ адвокат Бабарико и юрист его штаба

Дмитрий Лаевский, адвокат Виктора Бабарико, у себя в Facebook отреагировал на «спецрасследование» ОНТ, посвящённое так называемому делу Белгазпромбанка. Он считает, что появившийся фильм говорит об отсутствии достаточных доказательств по делу. Чуть позже фильм ОНТ прокомментировал юрист штаба Бабарико Максим Знак.

Дмитрий Лаевский: «А по концовке [дня] людям показали кино, о котором ещё сложат песни. Рецепт кино прост: подписки о неразглашении (взятые с защиты, что затрудняет опровержение), монтаж (ведь есть столько неудобных для кино моментов), закадровый текст (призванный устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать).

Рклама

Рассказать пару предложений текста под видео — одно, доказать достаточность этих слов в суде — другое. Особенно когда есть чем их оспорить. Состязательность и публичность — непростые условия, их не каждый актёр выдержит, а уж помещённый в СИЗО обыватель — тем более. Поэтому репетиции начались масштабно. Удивляет только низкопробность. Точно скажу одно: когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды. Раз кино появилось, то грош цена сценарию. А вообще, мы рады этому «взвешенному» шагу авторов, потому что теперь всё выглядит ещё более абсурдно и появился большой простор для ответа, который не заставит себя ждать, — заявил".

Максим Знак: «Презумпция невиновности? Нет, не слышали. Избирательная (односторонняя) тайна следствия? Это — новое ноу-хау. А так всегда можно было? Получать нескончаемый поток публичных обвинений и не иметь возможности их опровергать? Может быть слышали о состязательности процесса? А зачем, если можно воспользоваться методиками святой инквизиции?! „Молот ведьм“ — гибче, чем УПК. Да и вообще зачем что-то внятно объяснять, если можно на словах набросать веером уголовных составов, периодически их перемешивать, убирать одни, добавлять другие… и не заботиться о том, как эти составы согласуются (а точнее — не согласуются) с рассказываемой историей». Также юрист привёл притчу о Сократе, в котором мудрец советует просеять то, что собираешься сказать, через три сита: сито правды, доброты и пользы.

Напомним, 9 июля на ОНТ вышло «спецрасследование» с кадрами очной ставки Виктора Бабарико с подчинёнными. В фильме прозвучало, что задержаны более 20 человек, «фигуранты активно сотрудничают со следствием».

РАНЕЕ. «Самое громкое дело». Госканал показал видео, как банкиры дают показания против Бабарико, сидя перед ним

ВЫБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 0. Каждый белорус как точка отсчёта для развития нашей страны. Неважно, кто будет президентом, важны ваши надежды, пожелания и что вы сами можете сделать. Нажмите на ссылку и отправьте послание будущему президенту Беларуси!

Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.