Случчане, кажется, всё больше осваивают новый образ жизни, и предпочитают не копить имущество, а брать только на время, по мере необходимости.
В нашем городе увеличилось число предпринимателей, предлагающих прокат вещей и техники для дома, строительства, спорта, развлечений и торжеств. По словам владельцев прокатных фирм, среди случчан увеличивается число тех, кто считает бессмысленным покупать вещи, которые им нужны не часто или их негде хранить.
В Слуцке «прокатным» бизнесом занимаются в основном частники, хотя есть и одна государственная организация, но она из-за невозможности вкладывать средства в развитие, переживает не лучшие времена. Предприниматели рассказали «Кур'еру», что можно взять в Слуцке напрокат, о ценах и на какой срок выгоднее брать ту или иную вещь.
Этот материал, где также есть телефоны и адреса услуг проката, читайте в свежем номере газеты от 8 июля 2020 года. Он уже в продаже!
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