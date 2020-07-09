Случчане, кажется, всё больше осваивают новый образ жизни, и предпочитают не копить имущество, а брать только на время, по мере необходимости.

В нашем городе увеличилось число предпринимателей, предлагающих прокат вещей и техники для дома, строительства, спорта, развлечений и торжеств. По словам владельцев прокатных фирм, среди случчан увеличивается число тех, кто считает бессмысленным покупать вещи, которые им нужны не часто или их негде хранить.

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В Слуцке «прокатным» бизнесом занимаются в основном частники, хотя есть и одна государственная организация, но она из-за невозможности вкладывать средства в развитие, переживает не лучшие времена. Предприниматели рассказали «Кур'еру», что можно взять в Слуцке напрокат, о ценах и на какой срок выгоднее брать ту или иную вещь.