Где в Слуцке есть тротуары для очень худых людей. Фото

Интересные тротуары есть в Слуцке. Они настолько узкие, что по ним без проблем пройдёт только очень худой человек.

А ещё есть в городе узкие тротуары, посредине который установлены столбы. Солидному гражданину или женщине с коляской, чтобы обойти препятствие, придётся спуститься на проезжую часть.

Этот тротуар на улице Копыльской, напротив дома № 11

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Этот тротуар с препятствием напротив Михайловского Собора.

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