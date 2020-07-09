«Ситуация обострилась, режим в панике». Европарламент проведёт дебаты по ситуации в Беларуси

Как стало известно, в четверг, 9 июля, в Европарламенте назначены дебаты по ситуации в Беларуси, пишет «Телеграф». С докладом выступит Жозеп Баррель, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

8 июля в Брюсселе открылась очередная сессия Европейского парламента. И одной из тем на этой сессии стала Беларусь. Европарламентарии уже 9 июля обсудят ход предвыборной кампании в Беларуси и задержания лидеров и активистов оппозиции, говорится в сообщении на сайте Европарламента. По итогам дебатов планируется принять резолюцию.

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Накануне 31 депутат Европарламента выступил с инициативой по введению санкций против Александра Лукашенко и белорусских чиновников, нарушающих законы, и препятствующих проведению предвыборной кампании.

Ранее «Телеграф» сообщил, что Евросоюз не исключает возможности применения санкций в отношении Беларуси, если в стране не будут освобождены политические заключённые. Об этом в интервью сайту dw.com рассказал евродепутат Михаэль Галер.

Как отметил евродепутат, надежда на то, что ситуация в Беларуси изменится, «оказалась под вопросом».

«Ситуация обострилась, очевидно, что режим находится в панике, все надежды, которые мы выражали, и все ожидания в преддверии президентских выборов оказались под вопросом. И мы сейчас должны понять, как нам на это реагировать: должны ли мы что-то изменить в пакете поддержки Беларуси, так называемом resilience package, принятие которого находится на последнем этапе», — считает он.

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