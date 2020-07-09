На продукты стала тратить 180 рублей в месяц вместо 400

Три месяца назад случчанка Екатерина ежемесячно тратила на продукты примерно 400 рублей. Сегодня на питание у неё уходит всего 180 рублей. Притом рацион семьи, утверждает она, не изменился.

«Раньше, как и большинство семей, мы ездили закупаться продуктами на неделю. В месяц на еду уходило примерно 400 рублей. С новым подходом я стала ходить в магазин каждый день, но при этом расходы сократились в два раза. И, к слову, в нашем рационе ничего не поменялось», — говорит собеседница.

В интервью «Кур`еру» Екатерина рассказала, как она распределяет свой ежедневный бюджет, от каких продуктов пришлось отказаться и почему теперь не обращает внимание на акционные товары с красной ценой.

Рклама