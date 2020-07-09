Слуцким детям предлагают бесплатно отдохнуть в санатории

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Бесплатные путёвки на третий квартал 2020 года предлагают два санатория.

Об этом «Слуцкому краю» сообщил Андрей Янук, ведущий специалист по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Слуцкого района.

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Санаторий «Богатырь» (Молодечненский район)

Заболевания: глаза, органы дыхания, костно-мышечная система.

  • С 9.08 по 29.08
  • с 3.09 по 23.09
  • с 26.09 по 16.10.

Санаторий «Случь» (Слуцкий район)

Заболевания: глаза, пищеварение, дыхание, костно-мышечная система, мочеполовая система.

  • С 21.08 по 10.09
  • с 12.09 по 02.10.

Справки по телефонам: 7 52 41, (8044) 469 23 96

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