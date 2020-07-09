Виктору Ключеновичу 89 лет, живёт в Старобине. Последние 15 лет он вяжет веники. Ремесленник рассказал «Кур'еру», почему выбрал такое занятие, сколько удаётся заработать, какие веники лучше тонизируют, а какие — помогают при радикулите.

Виктор уверен, что его маленький бизнес не прогорит до тех пор, пока существует баня.

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«Банные веники — ходовой товар, — говорит Виктор Ключенович. — Наш народ к бане неравнодушен. Поэтому я и выбрал это ремесло. Оно не очень прибыльное, но надёжное, и мне, пенсионеру, — копейка в бюджет. Если вычесть издержки, то мой чистый месячный доход на вениках составляет в среднем 150 рублей.

Как стал вязать веники

На пенсию я вышел в 1991 году, был директором дорожного управления. На пенсии сначала занялся подсобным хозяйством: выращивал в теплицах овощи, разводил пушных зверьков. Это занятие требовало много сил и здоровья, тяжело было управляться. Вот и вспомнил о вениках. Не бог весть какой доход, зато по силам.

Занимаюсь этим ремеслом уже 15 лет. Кроме веников в моём ассортименте продукции черенки для лопат, граблей, мотыг, топорища, мётлы.

Как организована работа

У меня всё официально. Получил лесорубочный билет от местного райисполкома.

Ветки для банных веников подойдут не любые, а только с экологически чистых участков, удалённых от автотрасс и промзон. Места заготовки согласую с инспекцией по охране природы и лесхозом.

Чтобы получился хороший веник, ветки с лиственных пород срезаю с июня по сентябрь, а с хвойных — в течение всего года.

Заготовленное сырьё вывожу на своей легковушке с прицепом «Зубрёнок». В заготовке мне помогают дети и внуки. Остальной процесс — моя забота.

Подбор и связка веника занимает примерно 20 минут. Для меня норма — 10−15 штук в день.

Веники собираю из веток ольхи, дуба, берёзы, орешника, ясеня, липы, сосны, ели и можжевельника. Вяжу из веток одной породы, а сборные — только под заказ, сухие травы использую как часть композиции.

Очень важен процесс сушки веников, он длится около двух недель. Недосушенные или пересушенные веники к применению не годятся: с пересушенных осыпается листва, а недосушенные плесневеют.

Кто покупает

За столько лет сбыт уже налажен. Оптом продаю веники баням и саунам, а в розницу — частникам. Цена одного веника — 2−3 рубля. На рынке торгую иногда сам, иногда внуки. На мётлы и черенки для сельхозинвентаря есть постоянные заказчики: ЖКХ, фермерские хозяйства, агроусадьбы.

Как использовать веник

Сначала веник нужно ополоснуть тёплой водой. Потом опустить на 3−5 минут в холодную, затем на 5 минут — в тёплую, после чего запарить в кипятке или горячей воде. Время запарки — от 15 минут и более".

Какой веник выбрать