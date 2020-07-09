Виктору Ключеновичу 89 лет, живёт в Старобине. Последние 15 лет он вяжет веники. Ремесленник рассказал «Кур'еру», почему выбрал такое занятие, сколько удаётся заработать, какие веники лучше тонизируют, а какие — помогают при радикулите.
Виктор уверен, что его маленький бизнес не прогорит до тех пор, пока существует баня.
«Банные веники — ходовой товар, — говорит Виктор Ключенович. — Наш народ к бане неравнодушен. Поэтому я и выбрал это ремесло. Оно не очень прибыльное, но надёжное, и мне, пенсионеру, — копейка в бюджет. Если вычесть издержки, то мой чистый месячный доход на вениках составляет в среднем 150 рублей.
Как стал вязать веники
На пенсию я вышел в 1991 году, был директором дорожного управления. На пенсии сначала занялся подсобным хозяйством: выращивал в теплицах овощи, разводил пушных зверьков. Это занятие требовало много сил и здоровья, тяжело было управляться. Вот и вспомнил о вениках. Не бог весть какой доход, зато по силам.
Занимаюсь этим ремеслом уже 15 лет. Кроме веников в моём ассортименте продукции черенки для лопат, граблей, мотыг, топорища, мётлы.
Как организована работа
У меня всё официально. Получил лесорубочный билет от местного райисполкома.
Ветки для банных веников подойдут не любые, а только с экологически чистых участков, удалённых от автотрасс и промзон. Места заготовки согласую с инспекцией по охране природы и лесхозом.
Чтобы получился хороший веник, ветки с лиственных пород срезаю с июня по сентябрь, а с хвойных — в течение всего года.
Заготовленное сырьё вывожу на своей легковушке с прицепом «Зубрёнок». В заготовке мне помогают дети и внуки. Остальной процесс — моя забота.
Подбор и связка веника занимает примерно 20 минут. Для меня норма — 10−15 штук в день.
Веники собираю из веток ольхи, дуба, берёзы, орешника, ясеня, липы, сосны, ели и можжевельника. Вяжу из веток одной породы, а сборные — только под заказ, сухие травы использую как часть композиции.
Очень важен процесс сушки веников, он длится около двух недель. Недосушенные или пересушенные веники к применению не годятся: с пересушенных осыпается листва, а недосушенные плесневеют.
Кто покупает
За столько лет сбыт уже налажен. Оптом продаю веники баням и саунам, а в розницу — частникам. Цена одного веника — 2−3 рубля. На рынке торгую иногда сам, иногда внуки. На мётлы и черенки для сельхозинвентаря есть постоянные заказчики: ЖКХ, фермерские хозяйства, агроусадьбы.
Как использовать веник
Сначала веник нужно ополоснуть тёплой водой. Потом опустить на 3−5 минут в холодную, затем на 5 минут — в тёплую, после чего запарить в кипятке или горячей воде. Время запарки — от 15 минут и более".
Какой веник выбрать
- Берёзовый. Гибкий, прочный. Массаж берёзовым веником очищает поры, выводит шлаки, стимулирует работу лёгких. Запаривать в горячей воде 15 минут.
- Дубовый. Прочный, хорошо нагнетает пар. Хорош для людей с жирной кожей, стимулирует работу сосудов и сальных желёз. Запаривать в кипятке 30 минут.
- Ясеневый. Рекомендуют при хронических артритах, радикулитах, ревматизмах. Запаривать не менее 15 минут.
- Орешниковый. Массаж таким веником показан при диабете, варикозе, кожных заболеваниях.
- Можжевеловый. Можжевельник — природный антисептик. У кого чувствительная кожа, применять нужно осторожно, лучше в сочетании с ветками лиственных пород.
- Хвойные. Ранозаживляющее, обеззараживающее действие. Запаривать в кипятке 20−30 минут. К таким веникам приучать себя нужно постепенно.
- Крапивный. Летом используют свежесрезанные, а сухие заготавливают впрок. Сухие запаривают не более 15 минут. Применяют при хронических радикулитах, ревматизмах, подагре, кожных заболеваниях. Свежий веник запаривают в горячей воде 2−3 минуты три раза (после каждой запарки на несколько минут опускают в холодную воду). Чем дольше запарка, тем меньше жжение.
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