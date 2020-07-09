На Случчине началась черничная пора. Жительница Слуцка Марина готовит из этой ягоды на зиму пастилу. Она рассказала и показала, как это делать.

«Черничная пастила — альтернатива варенью, её очень любят дети, — говорит Марина. — Для них она как конфеты, к тому же компот и варенья поднадоели.

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Подготовка ягод

На 1,5 кг черники сахара нужно немного, «на глаз», а можно и вообще без него — у кого какие отношения с сахаром.

И-так, начнём. Сразу перемалываем чернику в блендере.

Затем берём обычный пергамент (3 рубля за рулон) или пропитанный силиконом (8 рублей за рулон) и выстилаем им противень. Если пергамент обычный, то смазываем его тонким слоем подсолнечного масла, чтобы пастила не прилипла.

Смесь из блендера выливаем на противень слоем не более 5 мм (а то будет долго сохнуть) и равномерно распределяем по листу.

Сушка

Я сушу пастилу в специальной сушке, но можно это делать и в духовке, и на солнце (правда, там нужно принять меры от заползания насекомых). Желательный температурный режим — до 55−70 градусов. Постоянная температура важна — в пастиле должны сохраняться питательные вещества.

Пастилу можно делать из разных ягод, посыпать семечками, орехами.

Сушить необходимо до момента, когда пастила перестанет липнуть к рукам, но не до ломкого состояния.

После сушки достаём противень, отделяем пастилу от пергамента (если не отделяется, кладём на обратную сторону пергамента мокрое полотенце на 10 минут). Готовый пласт сворачиваем трубочкой, нарезаем кухонными ножницами. Из 1,5 кг ягод у меня получается 565 граммов пастилы.

Где хранить

Хранить ягодную пастилу можно в холщовых мешках, предварительно постиранных в соли, чтобы не завелись насекомые.

Я заворачиваю рулончики пастилы в пергамент и складываю в стеклянную банку. Так пастила может храниться всю зиму".