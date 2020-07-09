места_воспоминаний. Случчане рассказали о парке, кафе, музыкальной школе и уличных тренажёрах

Хорошие воспоминания делают нашу жизнь ярче. «Кур'ер» продолжает расспрашивать молодых случчан о местах, с которыми у них связаны приятные воспоминания. В этом раз подборка из пяти мест.

1. Дмитрий Лагун

«У меня есть одно воспоминание, связанное с парком. Бываю там не часто, иногда могу прогуляться с друзьями. В парке есть дерево, которое я помню до сих пор.

Рклама

Это случилось в конце осени позапрошлого года. В тот вечер мы должны были встретиться с подругой в парке. Мне пришла идея её напугать. Я спрятался за деревом и ждал момента, чтобы выпрыгнуть. Но так как было уже темно, я не разглядел девушку, выпрыгнул из-за дерева и напугал её. Как оказалось, это была совершенно не моя подруга. И в это время мне пришло сообщение от подруги, которая написала, что у неё не получается прийти. В итоге я познакомился с той девушкой, и мы до сих пор общаемся".

2. Кирилл Снежков, выпускник СШ № 13

«Моё место с воспоминаниями — музыкальная школа. Учился там пять лет. Играл на аккордеоне, немного на гитаре и гармошке. Там со мной происходило как много хороших случаев, так и не очень.

Один из них произошёл в конце первого класса музыкальной школы. Когда переходишь во второй, нужно сдавать экзамены по специальному предмету. Моим предметом был аккордеон. На экзамене сидела большая комиссия. Я зашёл в кабинет, со всеми поздоровался и начал играть. Когда сдача экзамена закончилась, я ушёл со сцены за кулисы и… заплакал. Это произошло из-за того, что я был маленьким, очень стеснялся, а до этого я на таких серьёзных мероприятиях не был. Для меня это был большой стресс. Моя учительница начала меня успокаивать. Когда я немного отошёл, мне сказали мою оценку. Мне поставили 8. И тогда я понял, что зря волновался".

3. Яна Сапоцкая

«Я всегда любила гулять с друзьями. У нас всегда была нереально тёплая атмосфера, был повод для разговоров, для смеха и просто хорошего времяпрепровождения.

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Думаю, что у каждого хоть когда-нибудь были такие случаи, когда хочется бесконечно сидеть на лавочках (или в другом любом месте) и разговаривать обо всём на свете.

Помню, как однажды случилась очень забавная история. Тогда у нас собралась огромная компания. Мы решили пойти на тренажёры возле СДЮШ. В тот день было очень много новых знакомств, криков, веселья.

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И вот я захотела залезть на один из тренажёров, но у меня соскочила нога. Я упала. Сидя на земле и смотря на свою немного окровавленную ногу, не заметила, как слёзы сами начали наворачиваться на глазах. Ко мне подбежали все мои друзья. Кто-то полетел в аптеку за пластырем и перекисью, кто-то дул на рану, а кто-то просто успокаивал меня и говорил приятные слова. Я сразу же успокоилась после невероятной поддержки. К счастью, всё обошлось благополучно, и я с радостью вспоминаю этот момент".

4. Александр Руденя

«Я живу рядом, поэтому я часто бываю в 46-м магазине. И с этим местом у меня связано очень милое воспоминание. Однажды я проходил мимо магазина и увидел девочку, которая выходила из него. И тут у неё порвался пакет, и все продукты упали на землю. Я захотел помочь ей. Поднял половину продуктов и помог донести их до дома девочки. Так мы познакомились. И до сих пор хорошо общаемся».

5. Александр Белькевич, учащийся 10-го класса СШ № 13

«Эта история произошла в кафе „Блино“. Этой весной мы с друзьями пошли гулять и остановились там. Заказали поесть и сели за столик на улице. И тут я услышал тихий писк. В углу за кафе сидел маленький котёнок, который наверняка был очень голодным. Я не растерялся — отдал котлету из бургера своему маленькому другу. Кажется, что мелочь, но так приятно делать добрые дела. Не будьте равнодушными, помогайте животным при возможности».