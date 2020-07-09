Когда в Слуцке построят общегородской центр с амфитеатром, на что могут повлиять жители и потянет ли город аквапарк

В четверг, 9 июля, в Слуцке началось общественное обсуждение по общегородскому центру. Планируется, что его проект будет готов в следующем году. Строительство начнётся в конце 2021-го или в начале 2022-го.



Напомним, что Слуцкий райисполком предлагает включить в общегородской центр:

зону массовых мероприятий с размещением амфитеатра, площадки для пленэров, выставок;

зона спортивных площадок с размещением универсальной площадки для баскетбола и мини-футбола (стритбола), площадка для игр в настольный теннис с установкой уличных антивандальных столов;

площадку для тенниса;

площадку для экстремальных видов спорта (паркура, воркаут, скейт-парк);

зону детских игровых площадок, торгово-общественная и культурная зона, зона тихого отдыха с большим процентом озеленения.

Как пояснил «Кур'еру» Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, это лишь один из вариантов. Общественное обсуждение проводится для того, чтобы люди высказали своё мнение, что они хотят там видеть. «На основании этого будет делаться детальная окончательная схема», — сказал Александр Якубец.

По словам начальника отдела архитектуры и строительства, финансирование проекта ещё рассматривается. Отправлен запрос в область, чтобы оттуда получить частичное финансирование. Часть обеспечит местный бюджет.

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В соцсетях «Кур'ера» во время опросов жители Слуцка писали про аквапарк. Игорь Родионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района, пояснил «Кур'еру», что аквапарк — очень дорогостоящий комплекс для Слуцка. Город его просто не потянет.

«Так же хотим поддержать нашу молодёжь. Построить площадку для скейтбордистов, площадку для паркура. Рядом очень удобная стоянка рынка, поэтому много парковочных мест планировать не надо. В Слуцк практически нет хороших теннисных кортов с хорошим покрытием. Мы готовы выслушать любые пожелания», — сказал Игорь Родионов про проект общегородского центра.

Все предложения по проекту надо отправлять: