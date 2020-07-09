В магазине низких цен «Эконом» поступление нового товара

Женская одежда: куртки, ветровки, сарафаны, платья, юбки, шорты, туники, майки, блузы, рубашки, джинсы, штаны, легинсы, спортивная одежда, нижнее бельё, сорочки, кардиганы, халаты.

Мужская одежда: куртки, штаны, рубашки, джинсы, спортивные костюмы и многое другое.

Детская одежда: верхняя одежда, комбинезоны, платья, толстовки, спортивные костюмы, рубашки, леггинсы, юбки, нижнее бельё.

Рклама

Отдел обуви: кроссовки, ботинки, кеды, туфли, босоножки.

Отдел игрушек: рюкзаки, куклы ЛОЛ, роботы, брелоки, мячи, попрыгунчики, шары светящиеся, куклы-брелоки.

Также вы можете приобрести товары для дома: коврики для ванной, скатерти, полотенца, постельное бельё, подушки и одеяла. А самое главное, что весь товар по доступным ценам!

Отдел галантереи: сумки, рюкзаки, зонты, кошельки, ремни, сумки дорожные.

Магазин находится в ТЦ «Калейдоскоп», 2-й этаж (вход со стороны автостоянки).

Режим работы: с 9.00 до 19.00 без обеда и выходных.

Приглашаем за ЭКОНОМными покупками!

ИП Кулина Е.Н. УНП 692 063 014