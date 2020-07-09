Деревянная архитектура деревни под Слуцком. Есть и редкие элементы. Фото

Люблю рассматривать старые дома, в каждой деревне можно найти строения, отличающиеся от привычных жилищ. Среди них много пустующих домов или таких. куда хозяева приезжают только изредка.

В Городище — есть деревянный дом послевоенной постройки с балконом.

А вот дом в деревне Десятины покрыт уникальной деревянной дранкой. По словам старожилов, — это самый старый деревянный жилой дом в Слуцком районе, постройки 1905 года. Хотя крыша относится к более позднему времени, дранку привозили из Ленинграда в 1950-е годы. У дома погонный тип двора, характерный для Западной Беларуси, когда к дому последовательно присоединяются сараи. Жила в доме достаточно зажиточная семья.

Мне всегда нравились дома со ставнями. Они придают уют и законченность жилищу. Есть такой и в деревне Городище.

Обычно дома на деревенской улице расположены друг за другом, рядами. А хозяева этого дома в Городище отступили от традиции и поставили его в глубине участка. Под одну крышу заведена веранда и окна достаточно высокие.

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