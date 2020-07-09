В Слуцке восстановят 100-летнее здание бывшего коммерческого училища. Что в нём предлагают сделать

Реконструкция здания коммерческого училища на территории бывшего консервного завода предусмотрена в будущем проекте общегородского центра. В четверг, 9 июля, по нему началось общественное обсуждение.



Как рассказал «Кур'еру» Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, планируется реконструировать здание и снаружи, и внутри, восстановить максимально близко к первоначальному виду.

На вопрос, что планируют разместить в здании училища, начальник отдела ответил, что поступали предложения создать что-либо с образовательной направленностью или исторический музей. Но пока решения нет.

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Игорь Родионов, директор Управления капитального строительства Слуцкого района, добавил, что у исторического здания сохранились только стены с уникальной кладкой. Внутри всё было перестроено под нужны закрывшегося консервного завода.

В процессе проектирования общегородского центра УКС закажет обследование училища, а уже по его результатам будет видно, что и как восстановить.

Напомним, что среди немногих сохранившихся слуцких архитектурных памятников здание бывшего коммерческого училища имеет сложную и даже запутанную историю. В этом году ему исполнилось 108 лет. Летопись здания коммерческого училища.