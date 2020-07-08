Большинство людей с коронавирусом не распространяют его. Почему же тогда многие заражаются

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, в которой объясняется, почему малая часть заболевших COVID-19 приводит к заражению большого количества людей.



Автор: Карл Зиммер, The New York Times.

Всё больше свидетельств указывает на то, что большинство заразившихся коронавирусом людей не становятся его активными распространителями. Но то, станет ли заболевший человек «супер-распространителем» или же нет, вероятно, больше зависит от обстоятельств, чем от биологии.

Рклама

После прошедшей в штате Техас 30 мая вечеринки в честь празднования дня рождения, один мужчина заразил коронавирусом 17 членов своей семьи. Читая подобные репортажи, вы можете подумать, что вирус — это своего рода лесной пожар, мгновенно вызывающий эпидемии, где бы он ни появлялся. Но другие сообщения и новостные сюжеты рассказывают нам совсем другую историю.

В Италии, например, учёные исследовали хранящиеся у них образцы сточных вод на предмет обнаружения самого раннего следа коронавируса. Они сообщили, что согласно их исследованиям, вирус был в Турине и Милане уже 18 декабря прошлого года. Но как нам сегодня известно, с того момента пройдет ещё два месяца, прежде чем больницы Северной Италии начнут заполняться жертвами COVID-19. Из чего можно сделать вывод, что декабрьские проявления коронавируса, скорее всего, не имели продолжения и не распространились по территории страны.

Как ни странно, эти сообщения о безумной скорости распространения с одной стороны и о медленной передаче вируса с другой, не противоречат друг другу. Большинство заражённых людей не передают коронавирус кому-либо ещё. Но то небольшое количество активных распространителей передаёт вирус многим другим в так называемых «событиях супер-распространения».

«Представьте, что вы бросаете спичку в кучу хвороста, чтобы разжечь его, — говорит Бен Алтаус, главный научный сотрудник Института моделирования заболеваний в Белвью, штат Вашингтон. — Сначала вы бросаете одну спичку, и она может не зажечь хворост. Потом вы бросаете вторую спичку, она также может не зажечь хворост. Но затем одна из спичек падает в нужное место, и внезапно разжигается костёр».

По словам учёных, понимание того, почему некоторые спички начинают пожары, а многие другие нет, будет иметь решающее значение для обуздания пандемии. «В противном случае вы всегда будете находиться на шаг позади вируса», — утверждает Адам Кучарски, эпидемиолог Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Когда вирус впервые появился в Китае, эпидемиологи пытались понять, как он распространяется от человека к человеку. Одной из их первых задач было хотя бы примерно установить среднее число людей, заражённых каждым больным, или то, что эпидемиологи называют репродуктивным числом.

Оказалось, что новый коронавирус имеет репродуктивное число где-то между двумя и тремя. Невозможно точно определить точную цифру, поскольку поведение людей может облегчить или затруднить распространение вируса. Например, американский штат Массачусетс, введя обязательный карантин для всех жителей, сократил свой репродуктивный показатель с 2,2 в начале марта до 1 к концу месяца. Сейчас этот показатель равен 0,74.

Но стоит помнить, что эта усреднённая цифра так же может вводить в заблуждение, поскольку она маскирует изменчивость распространения от одного человека к другому (или то, что в научных кругах называется «вирулентностью» — от автора перевода).

Другими словами, если девять из десяти человек вообще не передадут вирус, а десятый передаст его 20 людям, то в среднем вирулентность всё равно будет равна двум.

При некоторых заболеваниях, таких, как грипп или оспа, большая часть заражённых людей передают возбудителя ещё нескольким людям. Эти заболевания имеют тенденцию распространяться неуклонно, хоть и медленно. «Грипп действительно может широко и настойчиво распространяться», — заявила Кристин Нельсон, доцент Университета Эмори.

Но другие заболевания, такие, как корь или тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС или англ. SARS), подвержены внезапным вспышкам, но лишь немногие инфицированные люди становятся активными распространителями этих заболеваний.

Эпидемиологи определяют разницу между вспышками и обычным стабильным распространением вируса при помощи способа, известного как «параметр дисперсии». Эта мера помогает определить, насколько сильны вариации от человека к человеку при передаче патогена.

Но Джеймс Ллойд-Смит из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, разработавший параметр дисперсии 15 лет назад, предупреждает, что сам факт того, что учёные могут измерить этот параметр не означает, что они на самом деле понимают, почему некоторые заболевания имеют более широкое распространение, чем другие болезни. «Мы пока понимаем только некоторые части этого явления», — говорит Ллойд-Смит.

Когда появился COVID-19, доктор Кучарски и его коллеги попытались просчитать это число дисперсии, сравнив случаи в разных странах.

Если считать, что COVID-19 похож на грипп, то можно ожидать, что вспышки заболевания в разных уголках планеты будут, в основном, одинакового размера. Но доктор Кучарский и его коллеги выявили широкий разброс в полученных результатах. Они пришли к выводу, что лучший способ объяснить эту закономерность заключается в том, что 10% инфицированных людей ответственны за 80% новых заражений. Это означает, что большинство заразившихся передавало вирус лишь нескольким людям, если они его вообще передавали.

Другие эпидемиологи также просчитали дисперсионный параметр, используя альтернативные методы, но в результате получили аналогичные данные.

Например, в американском штате Джорджия доктор Нельсон и её коллеги проанализировали более 9500 случаев заболевания COVID-19 с марта по май. В результате, они создали модель распространения вируса по пяти округам штата и подсчитали, сколько людей заразил каждый человек.

В препринте, опубликованном на прошлой неделе, исследователи отмечают обнаружение большого числа так называемых случаев супер-распространения. Действительно, только 2% людей оказались ответственны за 20% всех передач коронавируса.

Теперь исследователи пытаются выяснить, почему довольно малое количество инфицированных становятся ответственны за распространение вируса среди огромного числа людей. Они пытаются ответить на три вопроса:

Кто такие супер-распространители?

Когда происходит супер-распространение?

И где это происходит?

Что касается первого вопроса, то врачи заметили, что в организмах некоторых людей вирусы получают способность размножаться в больших количествах, чем в организмах других людей. Возможно, что некоторые люди становятся так называемыми «вирусными дымоходами», выбрасывая облака патогенов с каждым выдохом. Некоторые люди также имеют больше возможностей заболеть, а затем и заразить других людей. Например, водитель автобуса или работник дома престарелых находится как раз в такой категории, в то время как большинство людей с меньшей вероятностью вступят в прямой контакт с другими людьми, особенно в условиях карантина и самоизоляции.

Доктор Нельсон подозревает, что биологические различия между людьми являются менее значительным фактором. «Я думаю, что обстоятельства намного важнее», — утверждает она. Доктор Ллойд-Смит соглашается с таким утверждением: «Я думаю, что большую роль играет непосредственно само событие распространения».

Похоже, что больше всего случаев передачи вируса происходит в узкий промежуток времени, начинающийся через пару дней после заражения, и даже перед тем как проявятся первые симптомы. Если инфицированный человек именно в этот временной период не посещает массовых мероприятий, то и передать вирус большому количеству людей у него не получится.

Скорее всего определённые места также способствуют чрезмерному распространению вирусов. Например, в оживлённом баре полно людей, которые громко разговаривают. Любой из них мог бы стать распространителем вируса, даже не кашляя. А без хорошей вентиляции вирусы могут задерживаться в воздухе часами.

Исследование, проведённое в Японии в этом месяце, выявило скопления случаев коронавируса

в медицинских учреждениях,

домах престарелых,

детских садах,

ресторанах,

барах,

на рабочих местах и музыкальных мероприятиях, таких, как живые концерты и караоке-вечеринки.

Эта модель супер-распространения может объяснить странный, на первый взгляд, временной промежуток между первичным проникновением вируса и непосредственно самой вспышкой эпидемии в Италии. А генетики обнаружили похожее отставание и в других странах: первые вирусы, проникающие в определённый регион, не вызывают немедленной эпидемии, которая обычно наступает лишь несколько недель спустя.

Многие страны и американские штаты боролись со вспышками с помощью карантина и самоизоляции, чем удалось снизить репродуктивное число COVID-19.

Но по мере того как правительства стран движутся к поэтапному снятию ограничений, они не должны заниматься любованием собственными успехами и забывать о потенциальных способностях вируса к мгновенному супер-распространению.

«Вы действительно можете перейти от мыслей, что всё находится под контролем к неконтролируемой вспышке в течение недели», — утверждает доктор Ллойд-Смит.

Органы здравоохранения Сингапура с самого начала заслужили похвалу за сдерживание эпидемии, путём тщательного отслеживания всех случаев заражения COVID-19 и их источники. Но они не приняли всерьёз угрозу, исходящую от крупных общежитий, в которых проживают трудящиеся-мигранты, и которые стали главными местами для супер-распространения вируса. Теперь власти этого государства борются с возродившимся вирусом.

С другой стороны, осознание того, что COVID-19 является супер-распространяющейся пандемией, могло бы быть полезным. «Это предвещает создание хороших механизмов контроля», — надеется доктор Нельсон.

Поскольку большая часть передачи инфекции происходит только в небольшом количестве похожих друг на друга ситуаций, есть возможность придумать умные стратегии для недопущения возникновения таких вспышек. Возможно, нацеливаясь именно на контролирование непосредственно событий, при которых возможно супер-распространение, получится избежать всеобщего карантина и повального закрытия всего, чего только можно.

«Ограничивая деятельность в довольно малой части нашей жизни, мы могли бы фактически снизить большую часть риска», — утверждает доктор Кучарски.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на редакционный адрес газеты info@kurjer.info, звоните на номер редактора отдела писем: (+375 44) 763 68 69 (Елена). Ваши сообщения примет сотрудник «Кур'ера» до 17.00 в рабочие дни. Если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответы — мы попытаемся найти! Пишите и в Viber в чат «Поговорим, Слуцк». Присоединяйтесь!