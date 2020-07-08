От свинины до картофеля. Список продуктов, цены на которые будут сдерживать власти

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В Беларуси изменили правила для торговли и общепита. Как это отразится на покупателях
Фото: Екатерина Михайлова

В Беларуси на 90 дней — с 18 июля до 15 октября — продлили госрегулирование цен на социально значимые товары. Это решение согласовала коллегия Евразийской экономической комиссии.

Власти с 19 апреля ввели временное регулирование цен на отдельные социально значимые товары на 90 дней — всего по 26 позициям. В этот перечень попали в числе прочего

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  • свежая рыба,
  • сливочное, подсолнечное, рапсовое масло,
  • пшеничная мука,
  • яблоки,
  • мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров),
  • поваренная соль,
  • рис,
  • овсяные хлопья,
  • многие виды хлеба,
  • куриные яйца,
  • чай, кофе,
  • консервы,
  • картофель,
  • репчатый лук,
  • многие молочные продукты.

«Нужно было не допустить спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ и другим, — уточнили в ЕЭК. — После введения ценового регулирования ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась».

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