От свинины до картофеля. Список продуктов, цены на которые будут сдерживать власти

В Беларуси на 90 дней — с 18 июля до 15 октября — продлили госрегулирование цен на социально значимые товары. Это решение согласовала коллегия Евразийской экономической комиссии.

Власти с 19 апреля ввели временное регулирование цен на отдельные социально значимые товары на 90 дней — всего по 26 позициям. В этот перечень попали в числе прочего

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свежая рыба,

сливочное, подсолнечное, рапсовое масло,

пшеничная мука,

яблоки,

мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров),

поваренная соль,

рис,

овсяные хлопья,

многие виды хлеба,

куриные яйца,

чай, кофе,

консервы,

картофель,

репчатый лук,

многие молочные продукты.

«Нужно было не допустить спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ и другим, — уточнили в ЕЭК. — После введения ценового регулирования ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась».