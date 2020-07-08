От свинины до картофеля. Список продуктов, цены на которые будут сдерживать власти

В Беларуси на 90 дней — с 18 июля до 15 октября — продлили госрегулирование цен на социально значимые товары. Это решение согласовала коллегия Евразийской экономической комиссии.
Власти с 19 апреля ввели временное регулирование цен на отдельные социально значимые товары на 90 дней — всего по 26 позициям. В этот перечень попали в числе прочего
- свежая рыба,
- сливочное, подсолнечное, рапсовое масло,
- пшеничная мука,
- яблоки,
- мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров),
- поваренная соль,
- рис,
- овсяные хлопья,
- многие виды хлеба,
- куриные яйца,
- чай, кофе,
- консервы,
- картофель,
- репчатый лук,
- многие молочные продукты.
«Нужно было не допустить спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ и другим, — уточнили в ЕЭК. — После введения ценового регулирования ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась».
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