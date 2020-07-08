Не было настойки календулы... В аптеке пьяный мужчина головой «разнёс» витрину (видео)

Днём 6 июля в Мозыре на пульт районной охраны поступил сигнал из аптеки по улице Притыцкого. Прибывшему наряду милиции фармацевт рассказала, что пьяный мужчина поругался с посетителем, а затем разбил витрину. После этого он скрылся.

Милиционеры по приметам нашли подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД.

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«Причиной агрессивного поведения стало отсутствие в продаже настойки календулы, которую периодически употребляют вместо алкоголя люди, злоупотребляющие спиртным», — рассказали в Мозырском РОВД.

Видео: пресс-служба МВД

Мужчину водворили в ИВС. По заключению медосвидетельствования, у него 2,4 промилле алкоголя. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело за хулиганство.