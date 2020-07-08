Не было настойки календулы... В аптеке пьяный мужчина головой «разнёс» витрину (видео)

Днём 6 июля в Мозыре на пульт районной охраны поступил сигнал из аптеки по улице Притыцкого. Прибывшему наряду милиции фармацевт рассказала, что пьяный мужчина поругался с посетителем, а затем разбил витрину. После этого он скрылся.
Милиционеры по приметам нашли подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД.
Рклама
«Причиной агрессивного поведения стало отсутствие в продаже настойки календулы, которую периодически употребляют вместо алкоголя люди, злоупотребляющие спиртным», — рассказали в Мозырском РОВД.
Видео: пресс-служба МВД
Мужчину водворили в ИВС. По заключению медосвидетельствования, у него 2,4 промилле алкоголя. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело за хулиганство.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.